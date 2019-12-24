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明年元旦起 陸大降859商品關稅

2019-12-24 00:36聯合報 記者戴瑞芬／綜合報導

大陸國務院關稅稅則委員會昨日宣布擴大降稅，總計有八五九項商品實施低於最惠國稅率的...
大陸國務院關稅稅則委員會昨日宣布擴大降稅，總計有八五九項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。 （中新社）
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大陸國務院關稅稅則委員會昨日宣布擴大降稅，總計有八五九項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。下調稅率的商品包括冷凍豬肉、藥品和集成電路存儲器等高科技零組件，降稅新制將從明年元旦起上路。正值中美將簽署第一階段貿易協議之際，大陸降稅之舉，被視為是釋出善意。

外電指出，大陸這波關稅調降的商品有許多是購自美國，例如冷凍豬肉和一些高科技產品。有分析師認為，這項行動顯示，中美本月達成第一階段貿易協議後，北京有意借此顯示其對外貿易政策的開放性，同時也有助於大陸企業和消費者降低成本。

新華社報導，大陸國務院關稅稅則委員會昨發布公告，對八五九項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。其中，在生活必需品部分，適度增加大陸市場相對緊缺或具國外特色的日用消費品進口，新增或降低冷凍豬肉、冷凍酪梨、非冷凍橙汁等商品進口暫定稅率。

同時，為降低用藥成本，促進新藥生產，對用於治療哮喘的生物鹼類藥品和生產新型糖尿病治療藥品的原料實施零關稅。

為支援高新技術產業發展，新增或降低半導體檢測分選編帶機、高壓渦輪間隙控制閥門、自動變速箱用液力變矩器和鋁閥芯、鈮鐵、集成電路存儲器、大軸膠片原料、光刻膠用分散液、培養基等商品進口暫定稅率。

為鼓勵有需求的資源性產品進口，新增或降低部分木材和紙製品進口暫定稅率，涉及百餘種相關商品。另外，為了推動共建一帶一路高品質發展，二○二○年大陸將繼續對原產於廿三個國家或地區的部分商品實施協定稅率。

明年七月還有一波調降，自二○二○年七月一日起，將對一七六項資訊技術產品的最惠國稅率實施第五步降稅，同時與此相銜接，相應調整其中部分資訊技術產品的進口暫定稅率。

大陸國務院關稅稅則委員會辦公室表示，降稅新制調整將有利於降低進口成本，推動建設更高水準開放型經濟新體制；也有利於提高對外開放水準，加快高標準自由貿易區建設，開創開放合作、包容普惠、共享共贏的國際貿易新局面。

大陸降關稅概況 圖／經濟日報提供
大陸降關稅概況 圖／經濟日報提供
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