TikTok「構成威脅」 美國海軍也禁用

美中科技戰餘波盪漾，美國海軍禁止在政府的移動設備上使用TikTok。 路透社 分享 facebook

繼上個月美國陸軍學員接到不得使用抖音TikTok的指示後，美國海軍也以TikTok應用構成網路安全威脅為由，禁止在政府的移動設備上使用。但美國海軍沒有具體說明TikTok究竟構成了什麼危險。

美國之音引述路透報導，美國海軍發布指示說，在政府移動設備安裝了TikTok軟件、但沒有刪除的用戶不能進入海軍的內部網路。海軍沒有具體說明這款非常流行的社交應用軟件究竟構成了什麼危險，但五角大廈發言人烏利亞．奧蘭德中校（Uriah Orland）在一份聲明中說，這項命令是針對「已經存在的和正在形成的威脅」採取的預防措施的一部分。

TikTok公司沒有回應美國海軍這一決定。

衛報報導，抖音在美國青少年圈相當受歡迎，但近幾個月以來屢屢被監管單位盯上。該軟體2017年推出不久後，即與Musical.ly合併，後被中國字節跳動科技有限公司（Beijing ByteDance Technology Co）以10億美元收購，美國政府已對此一收購案展開調查。

民主黨參議員Chuck Schumer與共和黨參議員Tom Cotton今年10月聯合上書，對抖音的安全疑慮示警，要求有關單位正視其可能構成的情蒐威脅。示警內容提到，此app據悉會審查政治敏感內容，香港示威、天安門、西藏、台灣獨立、維吾爾等議題都難逃審查。此外，該平台亦恐被利用來影響大選。

美國海軍表示，軍方配給的智慧手機，通常容許用戶使用各種軟體，包括社群平台。然而，官方也會不時以安全威脅為由禁用特定軟體。烏利亞．奧蘭德中校指出，本月16日的推播的「網路安全意識訊息」（Cyber Awareness Message），就特別點名抖音，呼籲員工注意該app的潛在風險，採取行動保護個資。