特朗普簽署國防授權法案 處處影射中國

(德國之聲中文網) 特朗普周五晚間(12月20日)在馬裡蘭州的空軍基地飛機庫內出席了簽字儀式，現場還有幾百名軍人以及家屬。這部法案規定了，如果美國商務部想要將華為移出"實體清單"、取消制裁，究竟需要達成哪些條件。比如，商務部"必須啟用相關規定來有效限制可能對美國通信系統構成潛在威脅的進出口行為"，並且確保消除"華為對美國國家安全構成威脅的其他可能性"。法案還要求商務部必須在60天內向國會提交一份報告，列出所有美國企業獲准向華為供貨的特別許可。

曾經擔任眾議院金融監管委員會首席顧問的海恩斯(Terry Haines)在接受香港《南華早報》采訪時指出，國會兩黨在華為構成潛在國家安全問題上已經形成了共識。

華為方面則對該法案為撤除制裁設立各種障礙表示失望。華為美國政府關系部主任莫裡西(Donald Morrissey)表示，試圖用貿易制裁來解決貿易糾紛，這種做法對誰都沒好處，"貿易問題政治化將損害美國供貨商在全球市場上的可靠性，這將會對美國就業崗位產生嚴重影響。"

除了被"點名"的華為，大疆、比亞迪、中車等中資企業也被"不點名"提及。比如，除了少數例外，五角大樓將不被允許購買大疆無人機產品，而比亞迪的電動車、中車集團的軌道交通列車也將在兩年寬限期後不再能被美國地方交通當局采購，而且該寬限期不適用於首都華盛頓的采購案。法案還要求就這些車輛是否會被用於竊聽活動提交報告。

台灣、北極、太平洋：中國威脅無處不在？

2020年度國防授權法案也重點提及了台灣所面臨的威脅。法案要求美國國家情報總監在1月11日台灣大選之後45天內就中國試圖影響台灣大選的行為出具一份報告，還要求國防部長、國務卿就美方政策改變提出建議，從而確保美國能夠繼續在《台灣關系法》框架下履行對台灣的義務。

而在北極地區，該法案要求政府方面必須就中國的每一筆投資、每一次軍事行動提交報告，評估中方活動"在多大程度上影響或威脅了美國和盟友在北極地區的利益"。

"外國軍隊"在太平洋島國的戰略利益也成為了法案的關注重點之一。不過這一段落並沒有對中國進行直接點名。法案還要求關注與中國、俄羅斯進行科技合作時的軍事風險，因為一些軍事科技有可能會在此過程中被轉移給對手。

根據法案，美國2020財年國防支出達到7380億美元，比上一財年增長約2.8%。其中715億美元用於海外軍事行動，其余大部分被用於國防項目基本支出。法案確認成立太空軍作為美國第六大軍種，並要求五角大樓進行改革以提升效率、加大與科技創新領域的互動與合作等。

文山/王凡/(法新社、南華早報等)

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