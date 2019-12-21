親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川普遭眾院彈劾
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

等待罷韓隊伍通過 32歲機車騎士倒地猝死

美中將簽貿易協議…加拿大拋條件說 北京譏「欲哭無淚」

2019-12-21 16:30世界日報 中國新聞組／北京21日電

加拿大總理杜魯多19日表示，除非兩名被中國拘捕的加拿大人獲得釋放，否則美國政府不應與中國簽署最終及全面的貿易協議。對此，中國外交部發言人耿爽20日回應：「我不知道加方現在是不是有一種欲哭無淚的感覺。替他人火中取栗，最終受傷的肯定是自己。」

法廣報導，加拿大警方應美國政府司法互助請求，2018年12月1日逮捕於溫哥華轉機的中國華為公司副董事長兼首席財務官孟晚舟。不久後，加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和史佩弗（Michael Spavor）分別被中國以涉嫌危害國家安全活動罪名逮捕。加拿大稱中國的這次逮捕行動是「任意的」，要求中方釋放兩人，引發中加外交糾紛。

中國外交部20日表示，兩名加拿大公民涉嫌從事危害中國國家安全的活動，已經由中國的偵查機關偵查終結，並移交檢察機關審查起訴。

對此，杜魯多近日受訪時指出，如果無法解決孟晚舟及這兩名加拿大人的問題，美國不應與中國簽署最終且完整的協議。美國國務卿龐培歐等美方官員也曾承諾，會加大協助幫助他們二人獲釋的努力。

針對杜魯多的此番言論，耿爽20日回應稱，「我要奉勸加方，通過拉幫結派或者將一些其它議題進行掛鉤向中方施壓，這種做法注定是徒勞的，也是無效的。」耿爽並指出，解鈴還須繫鈴人，奉勸加方正視中方的嚴正立場和關切，糾正錯誤，立即釋放孟晚舟。

報導指出，美國駐加拿大大使館發言人約瑟夫·克魯克（Joseph Crook）最新回應稱，美國對兩名加拿大人遭到中國逮捕深表關切，川普總統及其他高階官員與中國最高層官員會面時，都已提出釋放的要求。

中加關係緊張，加拿大國家郵報報導，中國駐加領事館近日組建常設義工團體，招募和培訓志願者，名義上是保護居住加拿大中國公民的生命財產安全，但不少加拿大專家質疑是在組建「志願軍」，憂心中國勢力干擾加拿大。加拿大前駐中國大使馬大維（David Mulroney）認為，中國領事館可能藉招募中國公民，甚至加拿大人來宣傳中國共產黨的政治議程。

貿易戰

延伸閱讀

加國總理主張先解決華為孟晚舟案 美中再簽貿易...

加拿大總理杜魯多對中國太軟弱？國會將設委員會...

孟晚舟引渡案首勝 加法院：司法當局須交出更多...

孟晚舟加拿大法庭勝仗 司法當局需交出相關證據

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

川習熱線 聊貿易、北韓、香港

2019-12-21 13:12

中美貿易戰 澳洲稀土礦商發大財

2019-12-21 12:46

美財長：美中首階段貿易協議定案

2019-12-21 02:33

川習通話 川普：安排正式簽署貿易協議

2019-12-20 23:45

熱門文章

老師教學生勤洗手 用麵包發霉實驗揭驚人結果

2019-12-21 09:18

年僅7個月！美國「最年輕市長」 任職誓詞萌翻全網

2019-12-20 19:31

影／今年最爛片出爐？《貓》電影慘遭負面影評血洗

2019-12-20 17:00

川習通話 川普：安排正式簽署貿易協議

2019-12-20 23:45

川普簽了！美2020財年國防授權法生效

2019-12-21 09:18

影／嘉年華郵輪擦撞！一郵輪靠岸時A到自家郵輪發出巨響

2019-12-21 10:42

英國大男孩寫信應徵鄰居狗保母 收到黑狗兄「親筆回信」

2019-12-21 09:34

蘋果組祕密團隊 據傳要研發這項技術

2019-12-20 20:43

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top