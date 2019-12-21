美中將簽貿易協議…加拿大拋條件說 北京譏「欲哭無淚」

加拿大總理杜魯多19日表示，除非兩名被中國拘捕的加拿大人獲得釋放，否則美國政府不應與中國簽署最終及全面的貿易協議。對此，中國外交部發言人耿爽20日回應：「我不知道加方現在是不是有一種欲哭無淚的感覺。替他人火中取栗，最終受傷的肯定是自己。」

法廣報導，加拿大警方應美國政府司法互助請求，2018年12月1日逮捕於溫哥華轉機的中國華為公司副董事長兼首席財務官孟晚舟。不久後，加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和史佩弗（Michael Spavor）分別被中國以涉嫌危害國家安全活動罪名逮捕。加拿大稱中國的這次逮捕行動是「任意的」，要求中方釋放兩人，引發中加外交糾紛。

中國外交部20日表示，兩名加拿大公民涉嫌從事危害中國國家安全的活動，已經由中國的偵查機關偵查終結，並移交檢察機關審查起訴。

對此，杜魯多近日受訪時指出，如果無法解決孟晚舟及這兩名加拿大人的問題，美國不應與中國簽署最終且完整的協議。美國國務卿龐培歐等美方官員也曾承諾，會加大協助幫助他們二人獲釋的努力。

針對杜魯多的此番言論，耿爽20日回應稱，「我要奉勸加方，通過拉幫結派或者將一些其它議題進行掛鉤向中方施壓，這種做法注定是徒勞的，也是無效的。」耿爽並指出，解鈴還須繫鈴人，奉勸加方正視中方的嚴正立場和關切，糾正錯誤，立即釋放孟晚舟。

報導指出，美國駐加拿大大使館發言人約瑟夫·克魯克（Joseph Crook）最新回應稱，美國對兩名加拿大人遭到中國逮捕深表關切，川普總統及其他高階官員與中國最高層官員會面時，都已提出釋放的要求。

中加關係緊張，加拿大國家郵報報導，中國駐加領事館近日組建常設義工團體，招募和培訓志願者，名義上是保護居住加拿大中國公民的生命財產安全，但不少加拿大專家質疑是在組建「志願軍」，憂心中國勢力干擾加拿大。加拿大前駐中國大使馬大維（David Mulroney）認為，中國領事館可能藉招募中國公民，甚至加拿大人來宣傳中國共產黨的政治議程。