美財長：美中首階段貿易協議定案

美國財政部長米努勤19日表示，美國與中國大陸的第一階段貿易協議正處於技術處理與法律審核階段，將於1月初正式簽署，不會重新磋商，屆時也將公布協議細節，激勵全球股市20日盤中漲抵歷史新高，美股三大指數早盤也再度締造新猷。

米努勤在白宮向記者表示，第一階段協議的文本和翻譯作業已完成，不會重新磋商，「我們正在進行技術處理，我預期不會有任何變化，我們將在1月初簽署協議」。他說，目前的重點是執行第一階段協議。

他稍早接受CNBC訪問時也說，將在明年1月簽署協議，並將公布文件細節；整體而言，中方擴大採購美國農產品、製造品、能源產品及服務，將提振美國未來兩年的經濟成長率約0.5個百分點。

美中第一階段協議不會生變的消息，進一步緩解了美中分歧可能導致協議無法完成的憂慮，激勵追蹤49國股市指數的MSCI世界指數20日盤中漲抵歷史新高，美股三大指數早盤也小漲約0.1%，再創新高。

保德信金融集團首席市場策略師克羅斯比（Quincy Krosby）說，「在正式簽署協議前，市場疑慮揮之不去」，「即使如此，由於北京和華盛頓都發表了一些積極的評論，看來可能接近簽署貿易協議」。

不過，彭博資訊報導，中國國家主席習近平計劃不出席明年1月在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF），讓他與美國總統川普碰面的場合又少了一個。明年WEF將於1月21至24日舉行，在農曆除夕當天落幕，而習近平通常會在農曆春節前造訪一些小城市和城鎮。四名川普政府官員稍早則說，川普計劃明年出席WEF。

知情人士透露，北京仍計劃派遣首席談判代表、副總理劉鶴，於明年1月初前往華府簽署第一階段協議。