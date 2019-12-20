華盛頓稱一月簽署中美貿協 加國總理攪局

加拿大總理杜魯多。路透 分享 facebook

美國財政部長姆努欽周四(12月19日)表示，中美將於1月初簽署初步貿易協議。

姆努欽在接受CNBC采訪時表示，協議已經進入文本翻譯階段，不會再重新協商。這也平息了過去幾周協議仍有不確定性的擔憂。

姆努欽的說法讓華爾街的主要股市指數大漲。標普500指數連續第6次創下歷史新高，是自2018年1月以來的最長漲幅。納斯達克指數也連續第7個交易日上漲。 兩大指數與道瓊斯工業指數都創下了歷史最高收盤紀錄。

加拿大總理有意見

加拿大總理杜魯多同一天表示，中美敲定貿易協議應該加上一個條件：釋放兩名被北京拘留的加拿大人。

杜魯多對魁北克電視台說：「我們已經說過，除非解決孟晚舟和兩個加拿大人的問題，不然美國不該和中國簽署最終和完整的協議。」杜魯多說，加拿大一直在與華盛頓合作，以說服中國釋放兩人。

目前還不清楚杜魯多指的是中美第一階段協議還是後續更完整的協議。

美國駐渥太華大使館發言人克魯克 (Joseph Crook)說，華盛頓對這兩名加拿大人被捕深表關切。他在電子郵件中說：「特朗普總統和其他高級官員在與中國政府高層舉行的會議上呼籲過要釋放兩名被拘留的加拿大人。」

在溫哥華警方應美國要求逮捕了華為財務長孟晚舟後，兩名加拿大人，商人斯帕沃爾和前外交官康明凱，在2018年12月分別被捕，並遭指控影響中國國家安全。

夏立民/楊威廉(路透社、法新社)

【 本文章由德國之聲授權提供】