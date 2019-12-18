川普：中美第一階段貿協文本 數周內敲定

美國總統川普在白宮與一批州長會面期間談到中美貿易協議，他說第一階段貿易協議會在未來數周會定案。圖／路透社 分享 facebook

纏鬥多時的中美貿易戰談判近日宣布達成首階段協議後，美國總統川普預計中美第一階段貿易協議會在未來數周完成文本翻譯及定案。不過，有分析人士認為，協議內容仍有不明朗因素，美雖調降附加關稅，但未來仍有變數；但也有人認為，美要求中國取消國內不當貿易及產業政策等，若能落實將有利企業開拓中國市場。

香港01報導，川普在白宮與一批州長會面期間談到中美貿易協議。他說第一階段貿易協議會在未來數周會定案，「翻譯是最重要的一件事，翻譯是非常重要的，要確保您有個好的翻譯員，因為您可能因為差的翻譯而有很大損失。」他稱中國開始購買美國農產品，並指該國農民與中國有很多生意。

美國貿易代表賴海哲13日表示，預計中美明年1月簽署第一階段貿易協議，兩國部長級官員會在華盛頓就協議文本進行簽署。

香港經濟日報指出，儘管中美雙方達成第一階段協議，但除了協議文本仍待敲定，中美對第一階段協議內容表述亦有諸多不同，令人覺得中美成功避免加徵12月新一輪關稅過後，第一階段協議可能還不是板上釘釘。

此外，據本報系經濟日報社論分析，未來美中貿易協議將不再加徵額外關稅，但只削減並未完全取消已經加徵的部分，隱含未來若是美中後續貿易談判破局，美國仍可能回復原先課稅的幅度。

社論點出，限制技術移轉是中美貿易協議的一大特點，也是中國在對外貿易協定中首次納入限制技術移轉。美國對於中國以市場開放為條件，強迫外資企業移轉技術或是釋出股權，一直深惡痛絕，所以規定中國必須消除「以市場換技術」的模式。另外，也禁止中國政府利用各種措施，協助其海外投資企業獲取外國技術，造成不公平競爭。

貿易擴張是美中貿易協議另一重點，中國承諾將在未來二年，共要增加至少2000億美元美國商品及服務的進口。美國不以增加對中國出口而由中國大幅增加對美採購為主要手段，來降低美國對中國大陸貿易赤字，能否奏效仍有很大的疑問。特別是此種「自願進口擴張」措施，明顯違反世界貿易組織（WTO）規範。另外，美中貿易協議中設計了雙邊爭端解決機制，反映出美國對WTO不信任，直接跳過WTO來約束中國。

美中貿易協議凸顯美國以雙邊取代多邊來解決經貿問題的方式；而且，與目前美日貿易協定及美墨加貿易協定，均是採取循序漸進、可以動態調整逐步到位的方式，顯示出美國操作貿易政策細緻的一面。