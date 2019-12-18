針對中國 美商務部技術出口管制即將出台

（德國之聲中文網）根據路透社見到的一份文件，特朗普政府正在准備出台涉及面較窄的一系列規定，限制美國向中國等對手國家出口尖端技術。相關規定並未如同之前輿論猜測的那樣涉及廣泛，因此這對於擔心出口受挫的美國企業來說是一個利好消息。

據悉，美國商務部正在對相關文件進行最後的修改定稿工作，文件所包括的五項規定涉及量子計算和3D立體打印技術等。2018年美國出台了一項法律，要求阻止敏感技術出口給大國競爭對手。

在起草規則之前，商務部去年曾經就此征詢業界意見，當時預計相關法規可能涵蓋從人工智能到機器人等諸多高科技領域。這使得美國企業界擔心商務部將制定廣泛而嚴格的出口限制，從而影響到相關企業對其主要客戶的出口。

但是從路透社目前了解到的內部文件內容來看，美國商務部出口限制目前僅僅是試探性地涉及很少的幾個技術領域，相關規定還會征求業界意見，給美國公司留下了緩沖的時間。

"從文件標題來看，這些規則似乎是針對特定的國家安全問題而量身定制的，對於那些一直擔心政府的限制措施將涉及廣泛應用技術領域的企業來說，這無疑能夠起到很強的安撫作用"，曾經在美商務部擔任主管出口業務的助理副部長的沃爾夫（Kevin Wolf）表示。

美國商務部拒絕對相關細節內容予以證實，但是透露道，有一系列規則草案正處在最後審閱階段。

盡管美國企業的擔憂暫時得到了緩解，但是商務部未來仍然有可能會出台更多的規定，限制前沿技術產品的出口。路透社看到的這份文件沒有寫明相關措施是否會向公眾征詢意見，也沒有對針對特定國家、購買方和用途的限制措施進行詳細說明。

據悉，相關規定將會提交國際機構批准，以便於之後的實施範圍不限於美國國內，在海外也可實施。這會有助於給美國企業在國際上創造一個公平的競爭環境。不過這也使得規則通過審核以及生效會需要更長時間，可能最早也要2021年中期才能付諸實施。

一位消息人士透露，商務部會在提交各機構之前向業界征詢意見，但是涉及人工智能的第六條規定則無需通過征詢程序。

此前民主黨和共和黨的國會議員都對於出口限制文件遲遲不能出台而感到焦慮，參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）曾敦促商務部加快相關程序。

共和黨參議員科頓（Tom Cotton）對路透社表示，他對商務部"缺乏政治意願感到失望"，認為這種緊急意識的缺失會帶來麻煩。

"當官僚們和工業大佬們撥弄他們的大拇指時，中共還在不斷地購買明顯具有軍事用途的美國敏感技術"，他說，"我會深入研究商務部的相關行動。"

根據商務部的狀態更新，該機構計劃對量子稀釋冰箱的出口進行管制，這些冰箱用於使某些量子機器中的量子位保持低溫。目前主要的量子冰箱生產商包括總部位於倫敦的ICE Oxford公司，總部位於芬蘭的Bluefors公司，以及美國的Janis Research公司。美國商務部的出口限制既適用於美國制造的產品，也適用於包含一定數量美國技術或者元件的其它國家產品。

路透社得到的這份文件顯示，相關規則已經在11月19日送至商務部政策與戰略規劃辦公室，其中還包含有關爆炸物3D打印技術的管制規定。

另一項限制涉及所謂環繞式場效應晶體管（GAAFET），這是生產半導體所需的一項技術。相關規定在12月5日開始向業界征詢意見。

另外還有兩項出口限制涉及可以用於制造俄羅斯精神毒劑諾維喬克（Novichok）的化學制劑，以及用於化學反應的一次性反應器。

雨涵/洪沙（路透社）

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