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賴海哲樂觀協議底定／美對陸出口 兩年內將倍增

2019-12-17 01:46經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

美國貿易代表賴海哲15日表示，美中達成的第一階段貿易協議，預料將使美國對中國大陸的出口在未來兩年增加近一倍，且協議內容已「接近完成」，後續只需文本翻譯以及內容校正。中國大陸官員則保持審慎態度，只說若有關於貿易協議的進一步消息，將適時發布。

美中貿易協議的樂觀氛圍16日持續支撐美歐股市，美股三大指數16日早盤小漲0.3%，歐股大盤道瓊歐洲Stoxx 600指數創新高，MSCI新興市場指數則遊走平盤。

賴海哲接受美國哥倫比亞廣播公司訪問時說，第一階段貿易協議的文本還需要例行的「修訂」，但絕對「已經完全搞定」。他也說，美中高階官員還沒決定正式簽署這項協議的確切日期。

賴海哲說，中方承諾未來兩年擴大進口美國商品與服務，增加的進口額將比2017年的水準多2,000億美元以上；美國2017年對陸出口1,870億美元的產品與服務，按此推算，這意味著未來美對陸出口將增加一倍。

他也說，中方承諾，至少再增購160億美元的農產品，使每年將達到500億美元。他說：「我們有一份涵蓋製造業、農業、幅務業、能源等產品的清單，每一項都有個總額，整體而言將達至少2,000億美元。記住，若協議生效，我們在第二年之前對中國的產品出口將增加約一倍，出口倍增。」

不過，中方官員仍保持審慎，路透引述一名北京官員表示，目前簽署和執行協議仍是決定協議是否成功的優先要務。

美中第一階段協議的已知與未知 圖／經濟日報提供
美中第一階段協議的已知與未知 圖／經濟日報提供
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