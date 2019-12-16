美中貿易協議機制 中若違約美可報復

國家貿易委員會主任納瓦羅(Peter Navarro)15日表示，中國如果違反第一階段貿易協議，華府將單方面報復。 美聯社 分享 facebook

國家貿易委員會主任納瓦羅(Peter Navarro)15日表示，中國如果違反第一階段貿易協議，華府將單方面報復；白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)說，川普總統展現了磋商的方法；美國貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)和財政部長米努勤(Steven Mnuchin)則駁斥「華爾街日報」(WSJ)稱美曾提議加徵關稅減半的報導。

納瓦羅15日接受福斯新聞網(Fox News)訪問時說：「我最喜歡此協議的部分是執行機制，如果中國違反協議，協議允許我們在90天內基本是片面的報復，而他們束手無策；就此而言，這是個強勁的協議，讓我們看看他們是否允諾購買2000億元農產品、能源服務和製造業產品；這將是最容易觀察的。」

納瓦羅不忘提醒觀眾，美國對價值3700億元的商品課稅，「這能捍衛我們的科技冠冕並確保他們落實政策。」

賴海哲則在哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)節目「面對國家」( Face the Nation)上說：「協議最終會因中方的決定而運作，而非美方。」

美中13日達成第一階段協議，將減少部分中國產品的關稅，且讓過去19個月來因貿易戰受重創的美國農民受惠。

中方原訂16日起對美國汽車產品課稅40%，第一階段協議達成後允諾延後對美國製造的汽車等產品的施加報復性關稅。

庫德洛在接受福斯財經新聞網(Fox Business)節目「周日晨間期貨」(Sunday Morning Futures)中說：「川普對經濟事務的強硬立場讓事情得以運作。」

庫德洛指的不僅是第一階段協議，還有取代「北美自由貿易協定」(NAFTA)的「美墨加貿易協定」(USMCA)，眾院上周通過兩項彈劾條款後，通過修訂版USMCA。

庫德洛說「中國第一階段協議和USMCA涵蓋約兩兆元的經濟活動，不僅對經濟成長有益，也展現了川普透過強硬立場磋商貿易和經濟事務的例子。」

對於WSJ報導美國協商員曾提議關稅減半，米努勤和賴海哲就此發表共同聲明表示，「我們雖然不談論磋商內容，但曾公開表示WSJ報導全盤皆錯、不正確且沒有理由，那不曾發生。」