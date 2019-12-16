中美暫停相互加徵關稅 王毅籲雙方有效管控分歧

中美宣布達成第一階段貿易協議，美方暫停加稅後，北京昨也跟進，暫不對美國商品加稅。圖為北京年輕人坐在塗有美國星條旗的飛彈造型長椅上。 （歐新社） 分享 facebook 中美貿易談判牽動全球經濟走向，在雙方宣布達成第一階段貿易協議，美方暫停加稅後，北京昨也跟進，暫不對美國商品加稅，為後續談判營造正面氛圍。不過，大陸國務委員兼外交部長王毅表示，當前中美關係還存在不少問題，呼籲雙方有效管控分歧。

北京十三日深夜宣布和美國達成第一階段貿易協議，美國貿易代表署隨後公告，將無限期暫停實施原定十五日起對一千六百億美元大陸貨品加徵百分之十五的關稅措施。大陸國務院關稅稅則委員會昨天也公告，暫不加徵原定於十五日起對原產於美國的部分進口商品關稅。

公告指出，為落實中美雙方近日關於經貿問題的磋商結果，對原計畫於十五日中午十二時起加徵關稅的原產於美國的部分進口商品，暫不徵收百分之十、百分之五關稅；對原產於美國的汽車及零組件，繼續暫停加徵關稅。

美國財政部長米努勤昨向ＣＮＢＣ表示，美中雙方將有一段非常短的時間使文本的翻譯更完善，並於明年一月初簽署第一階段的協議後，再展開第二階段的磋商，「第二階段可能分為2a、2b、2c，到時候再看，但這將成為總統（川普）的偉大成就」。

針對中美貿易談判進展，正在斯洛維尼亞訪問的王毅表示，中美就第一階段經貿協議文本達成共識，對各國、世界都是利多消息。但他也說，當前中美關係還存在不少須重視和妥善處理的問題，希望美方與中方相向而行，有效管控分歧，拓展互利合作，推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。

王毅表示，北京一直不贊成用加徵關稅來解決經貿摩擦，因為貿易戰沒有贏家。中美第一階段貿易協議有利中美經貿關係逐步恢復穩定正常發展，有利為正在下滑的世界經濟注入信心，以及為全球貿易秩序帶來穩定性。