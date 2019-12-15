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富比世：美中首階段協議 華為成輸家

2019-12-15 17:00世界日報 中國新聞組／北京15日電

美中宣布達成第一階段協議，媒體分析指出，但身為美中貿易戰中攻防焦點的華為，卻錯失成為協議直接受益者的機會，成為協議的輸家；分析認為，未來幾周的情勢發展，對華為來說至關重要。

香港01引述美國富比世網站報導，美中兩國13日宣布達成第一階段協議，但並未解決中國電訊設備巨頭華為公司被美國列入黑名單的問題，美國對華為的制裁措施至少並未直接或立即被廢除，華為公司成為協議的輸家。

文章分析，很長一段時間以來，外界猜測持續被美國列入黑名單的華為，可能會成為美中貿易談判中討價還價的籌碼。美中宣布達成第一階段協議，可能會使華為受到的制裁得到一些緩解，但答案是沒有，至少沒有直接或立即獲得緩解。

美中雙方宣稱，協議是歷史性的。但對於華為來說，迄今為止達成的協議並無直接影響。華為今年5月被美國政府列入實體名單，是因為華盛頓聲稱，華為與中國政府的聯繫引發了安全方面的擔憂，如果被要求，華為可能會為北京「開後門」。

文章指出，雖然中美第一階段貿易協定對華為沒有直接影響，但華為希望協議將足以緩解中美之間的緊張局勢，讓更多的供應商（如Google）在不存在國家安全擔憂的情況下恢復向華為供貨的可能性變得更大。

未來幾周對華為來說至關重要，業界將關注該公司能否為2020年的智能手機軟件陣容提供所需的解決方案。

貿易戰

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