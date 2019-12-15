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美中可望下月初簽協議

2019-12-15 00:09聯合報 華盛頓記者張加／十三日電

美中已就第一階段經貿協議文本達成共識，美方官員指出，可望在明年一月第一周由美國貿...
美中已就第一階段經貿協議文本達成共識，美方官員指出，可望在明年一月第一周由美國貿易代表賴海哲（左）與大陸國務院副總理劉鶴簽署協議。（美聯社）
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美國與中國大陸十三日宣布已就第一階段貿易協議文本達成共識，美方官員指出，美中可望在明年一月第一周，由部長級官員代表簽署協議，可能是美國貿易代表賴海哲與大陸國務院副總理劉鶴；美國總統川普則表示，要運用保留的百分之廿五關稅，以利「第二階段」談判。

川普十三日在白宮會晤巴拉圭總統阿布鐸時提及與中方達成一項了不起、非常大的協議，美國對價值約二五○○億美元的關稅維持百分之廿五，而且會把這些關稅運用於「第二階段」協議的談判，因為中方希望取消關稅。

美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）發表聲明指出，美國對價值約二五○○億美元的大陸輸美商品保持百分之廿五關稅，對約一二○○億美元陸貨加徵的關稅從百分之十五降至百分之七點五；ＣＮＢＣ報導，賴海哲說，這項降低關稅措施於簽署協議卅天後生效。

賴海哲表示，北京在協議中承諾，將在兩年內增購三二○億美元美國農產品，相當於每年多買一六○億美元；此外，北京還將鎖定另外五十億美元農產品。根據最新協議，中方同意接下來兩年另外購買價值兩千億美元的美國產品與服務。

大陸國務院十三日晚間就中美貿易舉行記者會時，川普推文宣布，同意與中方達成一項非常大的第一階段協議，北京同意許多結構性改革，且會大量購買美國農產品、能源等。

川普推文並寫道，美中將立即就第二階段協議進行談判，而非等到二○二○年美國總統大選之後；對此，中共中央財經委員會辦公室副主任、財政部副部長廖岷表示，第二階段的磋商，將取決於第一階段協定的落實情況。

白宮經濟顧問庫德洛與一名資深官員十三日舉行電話記者會，庫德洛表示，就他所知，不會由兩國領袖簽署協議，而是由部長層級的官員，可能是賴海哲與大陸國務院副總理劉鶴；美方資深官員則說，預期明年一月的第一周簽署協議。

根據白宮、ＵＳＴＲ發布的成果清單，內容提到美中達成歷史性且可執行的第一階段協議，中方已同意在智慧財產權、技術轉移、農業金融服務、匯率等領域進行結構性改革。協議也包括強大的爭端解決制度，以確保能有效落實與執行；美方將確保全面執行第一階段協議及其所包括的改革，作為協議的一部分，美方已同意大幅調整「三○一關稅」。

貿易戰

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