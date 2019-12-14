大利多 美中首階段協議達共識

大陸國務院在13日晚間11時舉行記者會，表示美中第一階段貿易協議文本經過雙方的共同努力，已達成一致意見，協議包含九個章節，內容包括智慧財產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、匯率與透明度等。

美方將履行分階段取消對陸產品加徵關稅的相關承諾，實現加徵關稅由升到降的轉變。

國務院表示，美中雙方約定，下一步將各自儘快完成法律審核及翻譯校對等必要程序，並就正式簽署協議進行協商。

知情人士透露，美國總統川普已批准與中國大陸達成的第一階段貿易協議，包括將延後實施原訂15日起加徵關稅的措施、調降現行對大陸輸美產品加徵的關稅稅率，換取大陸明年採購500億美元的美國農產品、對保護智財權與匯率等議題做出承諾，但川普隨後推文表示報導有誤，投資人轉趨審慎。

綜合彭博資訊、路透、華爾街日報、華盛頓郵報、CNN等多家外媒報導，美國與中國大陸敲定的協議條件，包括原訂15日對約1,600億美元大陸輸美產品加徵關稅的措施，將暫停實施，且大幅調降現行對約3,600億美元陸貨所加徵的懲罰性關稅稅率；中國大陸明年則將採購500億美元美國農產品，並在智慧財產權與匯率相關議題做出承諾。

彭博資訊指出，協議條款已談妥，只剩敲定法律文本，白宮可望13日於華府宣布這個消息。

華盛頓郵報則報導，若協議內容獲確認，美國貿易代表賴海哲13日將與中國大陸駐美大使崔天凱簽署一份協議大綱，另一選項為賴海哲與美國財長米努勤前往北京簽字。

報導說，哈德遜研究所中國戰略研究中心主任白邦瑞說，他12日與川普交談，川普告知他這項協議要求中方明年購買價值500億美元的美國農產品，並加強保護智財權與開放金融服務市場，美方則降低對許多陸貨加徵的關稅，若北京未能履行其同意的購買量，則美方將依照原稅率重新徵收關稅。

這些消息降低了貿易不確定性，且原訂15日加徵關稅的措施可望延後實施，不致干擾「耶誕行情」，激勵全球金融市場13日盤中一片歡騰，全球股市創新高，美股早盤漲逾百點，續創新高，歐亞股也漲逾1%，國際油價漲至三個月高點。

一位前資深貿易談判人員表示，魔鬼藏在書面協議細節裡，「在貿易協商時，書面文字很重要，因為會浮出一大堆長期歧見」。