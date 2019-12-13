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美對中大讓步！只要沒加新關稅 股市大漲響叮噹

2019-12-13 14:19世界日報 記者顏伶如／綜合報導

美中談成第一階段貿易協議，川普總統聲稱這是一筆大交易。美聯社
美中談成第一階段貿易協議，川普總統聲稱這是一筆大交易。美聯社
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在經歷將近一年半的談判後，美中12日達成第一階段的貿易協議，雖然具體內容仍未完全公布，但川普總統本周末將不會對中國祭出新關稅；對於風聲鶴唳的股票市場來說，只要沒有新一波關稅，就已經足以慶幸；川普12日在推特寫道，已經非常接近將與中國達成「非常重大的協議」後，股市頓時大漲，寫下收盤新高。

CNBC財經電視頻道引述消息人士報導，對於第一階段美中貿易協定談判，川普政府基本上已與中方達成共識；美方談判官員釋出善意表示，願意取消即將於本月15日生效的新關稅，還願意將目前3600億中國進口商品的現行關稅砍半。

對中方來說，降低現行關稅，是這次談判過程是否獲致圓滿結果的重要關鍵。

川普先前訂出今年12月15日做為期限，要對另一批1560億中國進口商品課徵關稅，其中包括許多消費者用品，例如手機、筆電以及玩具等。

「總統是在幫耶誕老人助威」

「總統是在幫耶誕老人助威。」保德信金融(Prudential Financial)首席市場策略分析師克羅斯比(Quincy Krosby)說：「我們想要的就是像這樣的好消息。」

克羅斯比說，最近有許多關於美中貿易的新聞報導，川普這陣子則顯得頗為安靜，12日的推特發文剛好就在截止期限即將來臨的倒數時刻，意義特別重大；因為推文內容直接來自川普，川普還說美中雙方都希望達成協議。

川普這則推文的內容，與他在12月3日的發言形成明顯對比；當時川普表示，可能會等到總統大選結束之後才處理美中貿易協議，此話一出，道瓊指數應聲下跌450多點。

「出現新關稅機率非常渺小」

眼看周末期限就要來臨，川普12日在白宮與顧問團開會討論。 AGF投資機構(AGF Investments)美國政策首席策略分析師瓦列瑞(Greg Valliere)指出：「魔鬼藏在細節裡，如果回頭去看川普在10月11日發言的影片，就會發現當時他所說的話，跟他現在所言是一模一樣的。15日限期來臨時，會出現更多關稅的機率非常渺小。」

「重大的協議只是差強人意」

瓦列瑞說，美中雙方不太可能立刻達成重大協議，出現的是差強人意的協議，或者根本無法達成協議。

川普總統本周末將不會對中國祭出新關稅，至於美中貿易談判方面，則可能沒有值得讓他拿來炫耀的重大進展。

美中貿易談判的進度牽動華爾街股市，圖為紐約證交所交易員注視大盤。美聯社
美中貿易談判的進度牽動華爾街股市，圖為紐約證交所交易員注視大盤。美聯社
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