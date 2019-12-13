這一回合拖了一年！美中貿易戰主戰場還是在農產品

農產品還是美中貿易戰焦點，圖為美國愛阿華州豆農捧起收穫的大豆。美聯社 分享 facebook

美國和中國達成第一階段貿易協議，其中中國承諾購買更多美國農產品，農民和作物商可能得以暫時喘口氣，但也引發許多疑問。

彭博新聞引述消息人士報導，川普總統會簽署第一階段貿易協議，雖然已談妥條款，但尚未確定最後的書面協議。

農民和農作物經銷商迫切知道更多貿易協議的細節，美中大打關稅戰一年多以來，不僅衝擊原物料價格，也顛覆全球作物的正常出貨量。雖然農民獲得美國政府農業補助而降低貿易戰衝擊，但許多務農人士表示，他們寧願看到農作物銷往中國，而非繼續獲得聯邦農業補助。

市場觀察家也想知道，中國能否帶來農產品外銷的硬性價值。農業部長普度(Sonny Perdue)12日稍早表示，中國官員告訴川普，他們會購買價值400億到500億元的美國農產品，但不願訴諸於合約；中國準備用多少時間購買多少農產品仍是待釐清的關鍵問題。

外界看好中美能談妥貿易協議，玉米、大豆和小麥的期貨12日上漲。川普簽署中美初步貿易協議的消息傳出前，芝加哥穀物市場已交割。

許多美國農產品銷往廣大的中國市場，但出口量在2018年年中大幅縮減。中國是美國多種農產品的最大買家，其中大豆有最大成長機會；隨著大豆需求驟減，美國也出現許多大豆庫存。

美國2018年銷往中國的農產品價值幾乎是2017年的一半，從195億元砍半至91億元；根據農業局數據，光就大豆而言，大豆出口價值從2017年122億元下滑至2018年31億元。

雖然川普祭出280億元農業補助，而且在鄉村地區獲得高支持度，但農民仍擔心貿易衝突恐長期影響他們在出口市場的市占率。

隨著美國農產品在中國市場的占比降低，巴西等競爭對手也擴大其出口；分析師警告，美國恐無法重新奪回部分失去的市占率，因為巴西供應商已和中國建立起關係。