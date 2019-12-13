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貿易戰求生！擺脫依賴美國 中國廠商自立自強

2019-12-13 14:30世界日報 編譯樊蕙／綜合12日電

美國貿易戰，中國廠商已在想辦法盡快擺脫對美國的依賴。美聯社
美國貿易戰，中國廠商已在想辦法盡快擺脫對美國的依賴。美聯社
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美國原本針對價值1600億元中國商品加徵15%關稅的期限15日就要到了，恐將衝擊中國製玩具、手機、筆電與平版電腦，促使中國電子與科技產業力求自給自足，開拓新市場、調整供應鏈、改用國內生產的零件、並尋找國內的供應商。

美中貿易戰打了一年多，儘管雙方正在協商「第一階段」協議，新關稅一旦上路，緊張情勢恐將再度升高。

美國既是中國一大貿易夥伴，也是最大宿敵；不論是否有貿易協定，中國都已在想辦法盡快擺脫對美國的依賴。

中國歐盟商會(EU Chamber of Commerce in China)主席伍德克(Joerg Wuttke)說：「中國深知自己不能依賴部分外國供應商，而美國刻意在多方面控制中國，並保留據信對中國軍事工業複合體有利的科技。」

中國國家主席習近平5月就發布指令，稱自力更生為「關鍵核心技術」，更警告對抗外國挑戰是一場「長征」。

深圳平板電腦製造商維派實業有限公司(Weipai Industrial Ltd)梁姓經理就說，該公司正在分流供應鏈，減少對美國零件的依賴，並尋找中國公司供應半導體。

浙江莊恩(Zhuang En)紡織品進出口公司陸姓行銷主管也說，鑒於今年運銷美國產品數量減少將近一半，該公司已尋找歐洲與非洲時裝品牌彌補缺損。

「新美國」(New America)智庫中國科技政策問題專家珊姆‧薩克斯(Samm Sacks)稱，貿易戰「點燃中國政府的野心，要在國內複製以往須依賴外國的產業。」

中國國營媒體新華社本周報導，國內兩家公司正合作打造國產電腦作業系統，試圖取代美國微軟系統在中國的主導地位；但專家警告，要完全排除全球最大經濟體的影響力，尤其是在科技部門，談何容易。

「透視中國」顧問公司高級分析員賴瑞‧王(Larry Ong，音譯)說，美中貿易戰現已成為「意識型態、價值體系與道德體系的關鍵戰場」。

貿易戰

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