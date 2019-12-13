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貿易戰苦主！華為：復元要2~3年 生存下來沒問題

2019-12-13 14:23世界日報 記者胡玉立／綜合報導

華為。路透
華為。路透
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中國科技巨頭華為創辦人兼總裁任正非表示，華為將在美國貿易禁令下倖存，但可能需要兩到三年的時間，才能克服制裁造成的損害。

75歲的任正非在中國華為總部接受華盛頓郵報(Washington Post)訪問時指出，美國貿易禁令對華為造成「很大的影響」，公司不得不重新設計產品、清除美國零件；華為同時也減少了手機內的美國零件。

任正非表示，華為正在生產不含美國晶片或零件的電信網絡設備，並已向40多家電信公司(包括部分歐洲公司)發貨，「根據目前情況來看，我認為我們生存下來沒有問題。」

任正非形容川普「想毀掉華為生意並恐嚇世界各國」，但川普對華為執行貿易禁令，將剝奪科技產業銷售，進而對美國形成「回馬槍」。

他表示，如果美國公司不供應華為產品零組件，「我相信其他國家供應商會很樂意提供他們的產品，來填補這一空白。」

川普政府在認定華為對美國造成安全威脅後，於5月禁止將大多數美國技術賣給華為；美方官員認為，中國政府可能會利用在海外華為設備監控或破壞西方國家基礎設施，但華為堅決否認。

白宮11月略為放寬禁令，允許部分美國公司恢復出售「不會對美國國家安全或外交政策利益構成重大風險」的技術給華為；業內人士表示，美國允許出售華為用於製造消費性產品的某些零件，但仍禁止對華為出售公司製造5G無線網絡設備所需的晶片和其他零件。

華為及其主要競爭對手愛立信和諾基亞，正競相將5G設備賣給大量投資超高速網絡的國家，希望早日實現自動駕駛等未來科技。

華為目前無法購買的美國零件中，包括半導體大廠賽靈思(Xilinx)製造的關鍵晶片；分析人士說，賽靈思的可編程邏輯器件（FPGA）晶片獨步全球，此晶片允許從遠方對5G基地站進行程式編寫，因為5G新技術須與時俱進，電信公司需要這種靈活性。

任正非表示，華為使用了每年150億美元研發部分預算，設計出自家FPGA晶片，「可提供與Xilinx晶片一樣好的性能。」他說，電信公司對於那些包含華為製造的晶片設備回饋很正面；但他拒絕透露公司名稱。

部分美國技術分析師對華為生產的FPGA晶片能與賽靈思匹敵，表示懷疑。

華郵報導指出，華為目前仍面臨另一大障礙；華為深圳公司官員表示，美國貿易禁令阻止授權華為手機使用Gmail和YouTube等Google Apps，這使華為手機對海外客戶吸引力下降；儘管華為手機在中國銷量持續攀升，但在西方市場銷量下降。

華為10月發布新聞表示，華為今年前9個月總銷售額與2018年同期相比增長24％，達860億美元；不過該數據未經審計；華為股票未公開交易，因此毋需發布完整審計之季度業績，或按部門及地理市場細分的銷售額。

貿易戰華為

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