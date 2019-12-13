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外媒：美將取消15日新關稅

2019-12-13 14:49聯合晚報 華盛頓記者張加／12日電

美國預定15日對價值約1560億美元中國大陸輸美商品加徵新一輪關稅，彭博資訊等多家媒體12日報導指出，美國總統川普已批准與中國大陸達成的第一階段貿易協議，將取消15日生效的新關稅。

報導引述知情人士說法，川普12日會見經貿顧問，開了一小時的會，商討美中貿易協議；經貿顧問向川普提交的協議包括中方承諾擴大購買美國農產品，官員也討論調降現行對大陸的關稅。知情人士表示，已經談妥協議條款，但尚未敲定最後文本。

川普12日上午便推文預告，「非常接近」與中方達成重大協議，中方想達成，美方也是。

美中貿易傳出樂觀消息，激勵美股，道瓊工業指數12日收盤上漲0.79%，標普500指數漲0.86%，那斯達克指數則漲0.73%。

華盛頓郵報引述不具名官員說法指出，一種可能性是美國貿易代表賴海哲與中國大陸駐美大使崔天凱最快13日簽署協議，另一種選項則是賴海哲與財政部長米努勤赴北京簽字。

報導指出，「哈德遜研究所」中國戰略研究中心主任白邦瑞（Michael Pillsbury）稱他12日與川普交談，川普告訴他，這項協議要求中方在2020年購買價值500億美元的美國農產品，加強保護其智慧財產權，以及開放金融服務市場，美方則降低對許多陸貨徵收的關稅。

若北京未能履行其同意的購買量，則美方將依照原稅率重新徵收關稅；白邦瑞說，這是美方的善意姿態，而美方計畫13日宣布降低關稅措施。

華郵報導寫道，美中貿易爭端中最棘手的問題留到明年再談判，第二階段議題包括中國大陸對國企的巨額補貼、強迫外企轉移技術等。

川普10月在白宮會見大陸國務院副總理劉鶴時表示，雙方已達成第一階段貿易協議，中方換得美方同意暫停對原定於10月15日生效的2500億美元陸貨加徵關稅，但計畫於12月中針對1560億美元陸貨實施的15%關稅加徵措施，尚未確定是否暫緩。

貿易戰

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