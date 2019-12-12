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德國第2大電信商宣布與華為合作5G 尚待德政府批准

2019-12-12 14:18世界日報 中國新聞組／北京12日電

華為。法新社
華為。法新社
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外媒報導，中國電信業巨擘華為公司11日在德國贏得一項參與5G網路基礎設施的合約，但是這項在政治上相當敏感的交易尚待德國政府批准。美國對華為可能幫助中國政府窺探機密，甚表關切。

中央社綜合電訊報導，儘管德國政府尚未敲定規範5G網路設備供應商的安全規定，西班牙電信集團德國公司（Telefonica Germany）仍想要展開5G網路建設工作。這家公司是德國第二大電信業者，僅次於德國電信。

央視報導，Telefonica 11日宣布了一項重大投資計畫，Telefonica將在未來幾年內擴大網路建設。據了解，目前該運營商使用的設備來自芬蘭電訊設備商諾基亞和中國電訊設備商華為，並計畫在建設5G網絡時繼續借助諾基亞和華為的技術。

報導指出，是否允許華為設備進入德國5G市場成了德國政壇的熱門話題之一，此前德國最大的電信運營商德國電信曾宣布在兩年之內將全部華為部件替換出其核心網路。

路透報導，儘管德國當局至今還未完成訂定針對電信業的安全規定，目前正在討論的提議包括加強國會審查和可能完全禁止等，但該公司依舊決定要使用華為設備。

Telefonica表示，合作還需要在德國獲得必要的許可。這麼做是要「順應目前界定安全規範的政治程序，又不致延緩開始推動5G網路的建設」，並稱此舉使其可以從2020年初開始興建網路。該公司稱，預計2021年底時，柏林、漢堡、慕尼克、科隆及法蘭克福等地將啟用5G服務；2022年底時5G服務將覆蓋30個城市，合計1600萬人口。

美國與部分其他大國表示，擔心華為可能被北京當局用來蒐集情報。德國至今仍未順應這些壓力排除華為參與5G建設的標案，但強調會訂定嚴格的安全標準。

不過，批評人士指控柏林當局想要討好最大貿易夥伴中國，把經濟利益放在第一位。

德國經濟部長阿特麥爾上個月曾把中國和美國據稱進行的刺探機密行動相提並論，引發美國不滿。

貿易戰德國華為5G

延伸閱讀

華為贏得德國5G網路建設合約 尚待政府批准

華為開發者大會 牽動台廠

德國三大電訊商之一 宣布與華為合作5G網路

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