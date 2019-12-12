加拿大總理杜魯多對中國太軟弱？國會將設委員會 檢視對中關係

加拿大總理杜魯多。 路透 分享 facebook

因為華為財務長孟晚舟案，中加關係緊張。加拿大總理杜魯多領導的自由黨今年10月大選中失去議會多數席位後，反對黨開始向當局「發難」，施壓其在對華問題上採取更強硬立場。加媒報導，加拿大國會10日批准成立一個特別委員會，以全面檢視與中國的關係，涉及領事、經濟、法律、安全和外交等方面。

觀察者網引述加拿大媒體「環球新聞」報導，在10日的國會質詢中，加拿大右翼保守黨「火力全開」，指責杜魯多對中國過於「軟弱」，提議成立一個12人委員會並舉行聽證會，全面檢視加拿大與中國關係。

據報導，保守派外交事務發言人奧圖爾說：「今天，眾議院正在討論加拿大目前最具挑戰性的外交政策關係——中國。」質詢期間，奧圖爾將中加關係的困局歸因於杜魯多政府的「軟弱」，聲稱「政府在安全和貿易問題上犯了嚴重的錯誤」，建議成立一個專門委員會來全面審查加中關係。

報導指出，自由黨員、國際發展部部長古爾德則表示，現有的委員會已經在處理與中國的關係；杜魯多曾強調，沒有必要升級與中國的爭端。

最終，加拿大國會以171票對148票通過設立該委員會，委員會將由六名自由黨人、四名保守黨人、一名魁北克政團成員和一名新民主黨成員組成。第一次會議預定於明年1月20日舉行。

據報導，決議通過後，奧圖爾在一份聲明中宣稱：「該委員會將弄清楚，在與中國關係中，杜魯多為何未能維護加拿大的利益。」

路透評價，這是杜魯多連任以來首次在國會遭遇挫敗。杜魯多的辦公室沒有立即對此發表評論。

此外，保守黨人士還在國會質詢，要求杜魯多政府放棄對亞投行的2.5億加元（約13.3億人民幣、1.9億美元）投資，並反對使用華為技術建設加拿大5G無線網絡。