孟晚舟引渡案首勝 加法院：司法當局須交出更多證據

華為財務長孟晚舟。 路透社 分享 facebook

華為財務長孟晚舟的律師在引渡審判前的法庭大戰中拿下一場勝利，明年1月庭審現轉機。因為加拿大卑詩省最高法院10日發布的一份裁決結果顯示，法官要求加拿大司法當局交出更多與逮捕孟晚舟相關的證據和文件。

路透報導，卑詩省最高法院副首席法官霍姆斯同意華為公司律師團隊關於加當局在孟晚舟被捕過程中違反司法程序的主張，具有「真實的可能性」。

但報導指出，加拿大卑詩省最高法院提醒，10日發布的裁定是有限的，並未觸及華為聲稱加拿大當局不當使用孟晚舟持有電子設備裡辨識資訊的主張。

報導稱，這是孟晚舟在加拿大法庭上的第一場勝仗，顯示法官也對加拿大政府的做法有異議。

中國官媒環球時報則報導，加拿大執法部門在孟晚舟案執法流程中漏洞百出，連加拿大法院都看不下去。加拿大卑詩省法院認定檢方在處理「逮捕孟晚舟」一事上存在「證據漏洞」，並認同辯方對檢方「捕風捉影」的說法。

據報導，在逮捕孟晚舟過程中，加拿大執法部門不僅違背本國法院命令，故意延後三個小時拘捕孟晚舟，還非法逼迫孟晚舟交出手機信息，將其分享給FBI。

中央社報導，47歲的孟晚舟2018年12月1日在溫哥華國際機場遭到逮捕，她被控銀行詐欺，也被控誤導匯豐控股（HSBC）對華為在伊朗生意所做的判斷。她已表明自己是無辜的，並正奮力抵抗引渡。

她在被逮捕之前，曾接受移民當局詢問，她的律師已經要求政府交出更多有關她被捕的文件。

孟晚舟的法律團隊在加拿大法庭對她的引渡提出異議，理由是美國利用她的引渡，獲得經濟、政治上的利益。且她被代表美國聯邦調查局（FBI）的加拿大當局非法居留、搜索、審訊。