繼華為後…美國禁購令擬擴及中國巴士、列車 比亞迪、中車首當其衝

美國總統川普的政府尋求與中國達成臨時貿易協議之際，美國國會卻在一項必須通過的2020年國防授權法（NDAA 2020）中，把矛頭對準中國巴士和列車。美媒引述知悉此事的國會助理表示，美國參、眾兩院兩黨已就「國防授權法案」的相關文字內容達成共識，將禁用聯邦資金購買中國製的巴士和列車，但禁令不涉及現有合同。是繼2019年國防授權法禁止政府承辦商與華為做生意後，美國再次針對中國企業。

華爾街日報報導，該法案將影響兩家中國公司在美國的子公司，其中一家是中國國營的鐵路列車大廠中國中車公司（CRRC），該公司近來持續大力進軍美國市場，據估計在美的年營業額為180億美元(約25.5億人民幣)。另一家是比亞迪（BYD），在美國搶攻電動巴士市場。

市場研究和諮詢機構Prescient ＆ Strategic Intelligence數據顯示，預計美國電動巴士市場規模將從2018年的7.45億美元攀升至2024年的19.5億美元。

中國中車美國子公司人力資源兼法律總顧問波波維奇（Marina Popovic）表示，對美國會的決定感到遺憾。比亞迪並未立即發表意見。兩家公司先前曾警告，該禁令不公平，且會影響位在加州、麻州和伊利諾伊州工廠的美國工人。

眾議院軍事委員會備戰小組委員會主席加拉曼迪（John Garamendi）讚揚此禁令。他表示，知道許多在比亞迪工廠的美國工人將因此失業，但他認為，出於國家安全和經濟原因，必須禁止中國的巴士和列車。

加拉曼迪說：「很清楚的是，中國政府有一主導列車和巴士產業的策略和戰術計畫，且已經在澳洲執行該計畫，並且顯然也想在美國執行。」

此外，美國會議員也打算禁止美國軍方購買中國製無人機，這將對深圳市大疆創新科技有限公司構成挑戰。美方擔心，中國設備可能會監控美國民眾，並讓重要的基礎設施面臨威脅。

此外，該國防授權法還將禁止將華為從美國商務部的出口黑名單中移除。而其他涉及中國的條款，包括旨在減少對外國稀土礦物來源的依賴，和要求報告中國在北極的軍事活動及中國在北極的海外直接投資等。

中方暫無回應。