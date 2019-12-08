美中貿易戰 媒體分析：川普手中還有兩項終極武器

美中貿易戰角力持續，媒體分析指出，美國手中握有兩項終極武器。圖為中國青島港。 美聯社 分享 facebook 美國政府對中國企業的制裁正在擴大，日本媒體指出，最近3年半超過200家中國企業被制裁，範圍擴及初創企業。有業內人士表示，制裁仍存在很多規避途徑。不過，有媒體稱，美方尚握有至少兩項終極武器，包括：拒絕交易對象清單（DPL）及特別指定制裁名單（SDN）。

日經中文網報導，以2016年3月的中興通訊（ZTE）為開端，美國政府對中國企業的制裁（事實上的禁運措施）數量急劇擴大。

美國政府在最近3年半強化了對中國企業的制裁。代表性手段就是「實體清單（EL）」。一旦美國商務部以威脅國家安保等為由將企業列入實體清單，原則上不允許美國企業向該企業出口和供應零部件等產品。

報導稱，與實體清單相比更加嚴厲的「拒絕交易對象清單」很少納入中國企業。如果被納入這一清單，一切例外都將不被允許，中國企業擔心的是「這一招」。

中興通訊2016年3月被列入實體清單之際並未造成嚴重打擊，但到2018年4月被列入拒絕交易對象清單，轉眼間出現經營困難。

華為5月被列入實體清單，但並未進入拒絕交易對象清單。

路透報導，川普政府今年稍早曾考慮將華為踢出美國金融體系，但這項計畫最終遭到擱置，原本打算的做法是將華為列入美國財政部的「指定制裁名單」。報導引述消息人士稱，白宮國家安全委員會曾考慮過這項計畫，許多官員將之視為處於制裁華為的政策工具最頂端的「核選項」。

然而，報導也指出，將華為置入指定制裁名單意味著美國政府將面臨物流、外交和經濟方面的困難。

對於被列入指定名單的實體或個人，美國公司或公民均不得與其展開貿易或進行金融交易，這些實體或個人在美國的資產也會被凍結。因此將華為加入該名單也將重創已經依賴華為建設4G網絡的美國盟友，因為幾乎所有的美元付款都是通過美國金融機構進行清算的。

專家：貿易戰其實對中美直接傷害都不大

另外，美國之音引述分析人士指出，貿易戰其實對中美整體經濟的直接傷害都不大。美國經濟前景良好，11月的就業市場表現出色。而對中國來說，對美貿易出口只占中國經濟總量的5%，並沒有損害中國經濟的根本。

德意志銀行的中國經濟學家易雄（Yi Xiong）日前在華盛頓戰略與國際研究中心的舉行一場有關中國力量的辯論會上說，貿易戰兩年來對中國的影響並不大，中國產業中所有受美國需求影響的只占5%。

越南胡志明市富布賴特大學中國問題專家鮑爾丁在研討會上說，美中貿易戰對中國對美貿易額的影響大約在300億到500億美元左右，而這個數字相對於中美兩國各自龐大的經濟總量可說是「無關緊要」的。