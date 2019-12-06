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北京宣布對美外交官進行「反制」：會付出代價

2019-12-06 18:13德國之聲 德國之聲

中國外交部發言人華春瑩6日在北京的例行記者會上說，針對今年10月美國國務院對中國駐美外交領事人員的限制措施，中方已於12月4日照會美國駐華使館從即日起對美方采取對等做法。

華春瑩稱，「我們再次敦促美方糾正錯誤，撤銷有關的決定，為中國駐美外交領事人員開展相關活動提供支持和便利」。

截至發稿，美國駐華大使館沒有對此表態。

今年10月，美國出台新規，要求中國外交官在與美國的州、地方和市政官員碰面、以及在公私立教育和研究機構舉行任何會議之前，都需要事先知會美國國務院。美方官員當時表示，此舉是為了比照美國外交官在中國受到的待遇，並希望最終能讓中國政府給在華的美國外交官更多的外交自由。

中方當時立即對美方此舉提出抗議。在華盛頓特區的中國駐美大使館在推特上發文稱，對中國外交官的最新限制違反了1961年《維也納外交關系公約》。到目前為止，中方對美國駐中國外交官和領事官員沒有類似的要求。

影響中美關系的各種因素

目前，中美貿易戰已經進入第17個月，談判艱難而曲折。目前，雙方仍未能就達成第一階段貿易協議達成最後的共識。

近日，美國總統特朗普簽署了國會兩院一致通過的《香港人權與民主法案》，美國眾議院又在12月4日表決通過《維吾爾人權法案》草案，將送交參議院表決再給總統簽署。消息一出，中方隨即進行了言辭激勵的批判，並表示會讓美方付出代價。

大陸外交部發言人華春瑩。本報資料照片
大陸外交部發言人華春瑩。本報資料照片
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本文章由德國之聲授權提供】

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