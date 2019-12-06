美方樂觀繼續談判 中國仍要求降低關稅

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美國總統川普在周四（12月5日）與記者見面時比起前一天顯得稍為節制，只說貿易談判「進行得很順利」，沒有透露更多細節。

他說：「12月15日可能會有什麼事情發生，但是我們還沒討論。然而，我們現在與中國的討論進行得非常好。」

反觀中國方面，卻是更加明確的表示出希望美國降低關稅的立場。中國商務部發言人高峰在12月5日的例行記者會上說: 「中方認為，如果雙方達成第一階段協議，應該相應降低關稅。雙方經貿團隊一直保持密切溝通，目前我沒有更多細節可以向大家透露。謝謝。」

美國財政部長姆努欽說在過去24小時之內中美雙方在電話上進行了副部長級別的磋商，致力於完成協議。他說貿易協議已經在醞釀當中，但是不受任何「人為的」死線約束。

美國原定在12月15日對中國價值1560億美元的商品課征新一輪的關稅，因此外界普遍預期若雙方談判會有什麼進展，應當會以該日期為參考點。

新疆議題卷入貿易戰?

上個月底，美國國會通過《香港人權與民主法案》，川普隨後也正式簽署生效，引發中方強烈抗議。川普總統於周一表示，《香港人權與民主法案》不會讓美中貿易談判變得更簡單，他說中國希望達成協議。周二，他又說，等他2020年11月連任總統後再談貿易協議。

不過，《香港人權與民主法案》才剛生效不到一周，美國國會眾議院又在當地時間12月3日通過了《2019年維吾爾人權政策法案》。接下來該法送交參院討論表決，預計在兩個禮拜內就會有結果。按照之前《香港人權與民主法案》的經驗，這次的《2019年維吾爾人權政策法案》估計也會在參議院獲得壓倒性的同意票。

雖然川普作為總統認定動用否決權更符合國家利益，但是對於國會以壓倒性的多數通過的法案，川普在龐大的政治壓力下也沒有太多選擇，預計最後也會簽署法案，就像他簽署《香港人權與民主法案》一樣。

國會的意見讓川普陷入窘境: 因為他最標志性的舉動是在貿易上挑戰中國，而不是在人權議題上。他還是稱中國國家主席習近平為「好朋友」，且嘲笑美國在維護世界各地的人權上花費的金錢是「當世界警察」。

《2019年維吾爾人權政策法案》要求白宮政府對中國的新疆問題采取更嚴厲的回應，其中包括制裁高官以及禁止出口。對於美國通過該法案，中方迅速進行了措辭強烈的密集回應。

羅法／李魚（美聯社、路透社）

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