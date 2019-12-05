中美談判千回百轉 美官員樂觀依舊

美國總統川普。 美聯社 分享 facebook

美國媒體彭博新聞社在12月4日報導，美國官員預期能在12月15日對中國課征新一輪關稅之前完成第一階段貿易協議。報導中也說，對於要在第一階段協議中收回多少關稅，中美雙方的意見已經快要達成一致。

以上偏向樂觀消息讓近日連續下滑的股市稍稍回升0.6%，但還是沒有補回幾天下滑的1%。

美國總統川普才剛簽署了國會兩院一致通過的《香港人權與民主法案》，美國眾議院又在12月4日表決通過《維吾爾人權法案》草案，將送交給參議院表決再給總統簽署。消息一出，中國外交部隨即发布發言人華春瑩的談話進行批判，中國多家機構也密集回應: 中國人大外事委員會、政協外事委員會、外交部、國家民族事務委員會、國家反恐辦、新疆維吾爾自治區人大常委會、新疆維吾爾自治區人民政府、新疆維吾爾自治區政協委員會接連發出了譴責聲音。中方也表示，會讓美方為通過涉疆法案付出代價。

據中國官媒消息，中國外交部副部長秦剛召見美國駐華使館負責人柯有為（William Klein），就美眾議院審議通過涉疆法案提出嚴正交涉和強烈抗議。中國接下來將會用什麼方法反制美方還不清楚。

等到川普連任再說?

川普周二突然表示，可能要等到2020年11月的美國大選後再解決與中國的貿易爭端。當天稍晚，美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)接受美國電視台CNBC采訪，透露中美之間雖然員工層級的溝通還在持續進行當中，但是截至12月15日之前，都沒有安排部長級的談判。他在Squawk on the Street節目中表示他支持川普的想法，認為將協議延後到美國大選後對美國更有利: 「這樣可以將一些中國認為能夠借力使力的因素排除在談判之外。因為如果大選結束－而且川普很有可能當選－他連任之後，我們就不會有其他東西分散我們的注意力，或是改變我們的立場。」

羅法/李魚(路透社、美聯社)

【 本文章由德國之聲授權提供】