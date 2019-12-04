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甩鍋？加媒：抓孟晚舟 加拿大總理杜魯多未被提前通知

2019-12-04 13:31世界日報 中國新聞組╱北京4日電

中國電信巨頭華為財務長孟晚舟引渡案將於明年1月開始庭審，加拿大媒體近日報導，美國政府高層官員精心策畫了此次逮捕行動，他們並沒有提前通知加拿大總理杜魯多，甚至沒有告知美國總統川普。加媒講述「孟晚舟被捕前的最後幾小時」，被認為有「甩鍋」用意。

環球網報導，加拿大「環球郵報」(安大略版) 日前刊出題為「高壓攻勢逮捕華為高管孟晚舟前的最後幾個小時」文章，該文中文版原載於華為心聲社區，刊登時有刪減。

該文指出，當華府需要加拿大幫忙逮捕一名華為高管時，美國白宮、國會以及外交官員比加拿大的政界人士要早幾個小時獲悉這一消息。

2018年12月1日上午11時13分，國泰838航班降落後，孟晚舟被邊境服務人員攔截，並在幾小時後被加拿大皇家騎警拘留。美國以涉嫌違反美國對伊朗制裁的欺詐罪為由要求引渡孟晚舟。

就在孟晚舟被捕後不久，杜魯多告訴加拿大人，「(美國)在事發前幾天將這一計畫告知了我們。」

但據環球郵報了解，美國政府高層官員精心策畫此次逮捕行動，他們並沒提前通知杜魯多或川普。

文章表示，美國官員去年11月29日就已得知，孟晚舟將乘坐國泰航空的航班，但直到11月30日才要求加拿大於12月1日她抵達溫哥華時將其逮捕。孟晚舟本來當天晚些時候要登上飛往墨西哥的聯運航班，在此之前，她就被攔截了。

前加拿大駐美大使麥諾頓表示，在提出引渡請求前，加拿大和美國官員之間沒進行過討論。

杜魯多最親密的顧問之一表示，加拿大政府內部認為，前白宮國家安全顧問波頓是孟晚舟被捕的幕後推手。

文章指出，杜魯多的顧問表示，波頓和其他持相似政見的美國政府官員非常清楚請求加拿大逮捕孟晚舟的重要性。這名顧問和一名高級國家安全官員表示，他們相信，美國選擇加拿大來逮捕孟晚舟(在最後一刻也是這麼做的)，是因為美國相信加拿大司法部和皇家騎警會接受該引渡請求。

11月30日和12月1日，20國集團領導人在阿根廷首府布宜諾斯艾利斯進行為期兩天的會談。杜魯多在參加G20峰會的最後一次會議時，一位官員悄悄給他的首席秘書巴茨遞了一張紙條，上面寫著，即將逮捕孟晚舟。消息人士稱，杜魯多被這個消息搞得措手不及。

當時波頓也與美國代表團一同出席G20峰會。

文章說，與加拿大相比，美國政府事先知道逮捕事件的官員及政要要多得多。

美國司法部不願透露是何時向白宮通報給加拿大的引渡請求。杜魯多的辦公室表示，杜魯多是12月1日獲悉逮捕孟晚舟消息的。

貿易戰孟晚舟加拿大

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