切斷華為供貨 美國再出招

2019-12-01 00:12 聯合報 國際中心／綜合報導



美擬修改規定以擴大權限，避免更多海外貨物賣給華為。（路透） 分享 facebook

美國政府將中國大陸的華為列入黑名單後，仍未能切斷對華為的供貨， 兩名消息人士表示，美國政府正研議擴大管制權力，避免更多使用美國技術的外國產品出售給華為。

美國商務部五月以國安疑慮為由，將華為列入貿易黑名單，美國政府得以限制對華為出售美國製產品，以及部分含有美國技術的外國製品項。此外，美國聯邦通訊傳播委員會（ＦＣＣ）日前也通過禁止美企使用ＦＣＣ基金採購華為和中興通訊等威脅美國國安的設備。

路透報導，考量在現行管制下，關鍵外國供應鏈還是不在美國有關當局的管控範圍，消息人士透露，川普政府內部展開跨部門討論，可能調整兩項關鍵規定以擴大美國權限，強化華為列黑名單的實質作用。

消息人士說，商務部和相關機構有意修改的法規之一為美國出口管理規定的「微量取用原則」 （De minimis Rule），考慮擴大約束外國製造商品。這項法令規定在美國境外產製的產品，其中美國原產且受美國出口管制的元件價值超過一定比例時，相關產品即受美國再出口法令的規定管轄。此外，美國政府還將考慮擴大「直接產品原則」（Direct Product Rule） 的適用範圍，這項規則是基於美國技術或軟體的外國產品必須符合美國的監管規定。

消息人士指出，目前還不清楚美方已決定修正這兩項法令，也不清楚是否將逐步或一步到位完成法規修訂。

如果商務部接受修改當前規定的提議，將使美國有關當局對銷售華為的非敏感產品進行監管，例如採用美國技術在海外生產的標準手機晶片、軟體或零件。

華府的貿易律師賈可布森說，修改規定將意味著「美國出口管制範圍大幅擴大，可能遭致美國盟友和企業的批評。」他推估這些行動將擾亂供應鏈，但華為最終會找到其他公司來填補供貨缺口。