美中首階段協議中 美官員：只差幾毫米

2019-11-30 17:27 世界日報 中國新聞組╱北京30日電



在美國總統川普簽署一項支持香港反中抗議者的法案之後，中國雖有反彈但並未對此立即進行報復。 路透社 分享 facebook

在川普簽署《香港人權與民主法案》後，外界擔憂中美貿易談判又將受此影響複雜化。但美媒指出，中美雙方官員仍對達成首階段協議持開放態度，只要美方不將法案內容付諸實行，就會按計畫磋商。另有媒體引述美國高官稱，中美達成首階段貿易協議只差「幾毫米」。前景未明的中美貿戰談判再引猜測。

華爾街日報報導，在美國總統川普簽署一項支持香港反中抗議者的法案之後，中國雖有反彈但並未對此立即進行報復。與此同時，中美兩國官員均表示，雙方仍有信心在未來幾周簽署一項局部貿易協議。

報導還稱，參與經濟決策的中國官員強調，貿易談判仍在按計畫進行，只要美國總統未將該法案的措施付諸實施，北京方面就仍有很強的動機推進貿易協議。該協議可幫助緩解中國面臨經濟下行的壓力。

紐約時報分析指出，川普是在非公開場合簽署涉及香港的兩項法案，在簽署現場沒有議員、攝影師或電視台錄製人員。白宮聲明也表示，法案中有些條款可能侵犯憲法賦予總統監督外交政策的特權，這些都暗示川普可能不會執行涉港條款。

此外，有中國官員針對川普就法案簽署一事所發的聲明中的一句話，那句話強調了憲法在外交關係方面對川普的授權。對北京來說，這是一個明確的信號，顯示川普給自己留下足夠的迴旋餘地。

在此之前，香港01報導，美國網站Politico 27日引述一名高官消息報導，中美距離達成初步貿易協議「只有幾毫米的距離」。兩國有望感恩節周末後不久宣布達成所謂的首階段協議。

報導表示，白宮一直在發出「謹慎樂觀」的信號，表示可能很快就會達成協議。一名聽取政府簡報的人士說，最近幾天的工作包括從協議文本中刪除有爭議的地方，並最終確定文本的其他部分。另一名消息人士透露，目前也正在考慮逐步取消首三輪關稅，總共影響大約2500億美元的中國進口商品。

港媒引述彭博報導，中國海關放寬關稅保證金政策，中方早前豁免對美國進口大豆30%的報復性關稅，但買家要先支付關稅保證金，最新官方容許進口商以銀行保函代替現金支付關稅保證金，以加快貨物清關。