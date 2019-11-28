親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

川普突簽「護港雙法」！ 中國港府同步暴怒但不反擊？

韓國瑜頻用「痔瘡、屁股比喻」惹議 醫師鄧惠文分析關鍵原因

WSJ：中美可望明年1月達沃斯簽首階段貿易協議

2019-11-28 13:36世界日報 中國新聞組／北京28日電

美國總統川普已簽署香港人權法案。 美聯社
美國總統川普已簽署香港人權法案。 美聯社
分享
中美首階段貿易協議再傳「接近達成」的樂觀預期。美國傾向與中國達成初步貿易協議，雙方料於今年底或明年1月在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上簽署協議。知情人士透露，初步協議框架將包括美國保證不加徵關稅，並削減現有關稅。路透引述消息人士稱，美方談判團隊或會在感恩節假期後訪問北京。

華爾街日報(WSJ)引述美國總統川普顧問的話表示，面對市場和連任競選的壓力，川普更傾向與中國達成一項初步協議。這不僅可顯示川普透過協議令中國在一定程度上變得更加開放，還可自辯只有他才可以迫使中國作出讓步。有知情人士表示，中美持續就初步協議談判的目標，包括擱置加徵關稅，還有削減現有關稅磋商；這也是中國在貿易談判中極力爭取的。

政治新聞網站Politico引述消息人士稱，如果川普能提供中國想要的實質關稅減免，協議基本上就能達成。但有華府官員指，一些更根本的問題，例如中國對國企的補貼行為、針對美國公司的強制技術轉移等，則可能不會成為初步協議的重要部分，甚至不被涉及。

華爾街日報引述知情人士說，初步協議的簽署地點惹人關注，目前來看有可能是明年1月在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇，川普最近多次表示，瑞士是兩國簽署儀式的「中立地點」。

白宮經濟顧問庫德洛最近已表示，簽署協議或不需要兩位領導人舉行峰會。中方擔心，與善變的川普會面或給他機會提出新的、不可預測的要求。

不過，這與參議院財務委員會主席葛拉斯里日前的說法不同，格拉斯利26日表示，他相信與中國的初步協議可以在年底前達成。

葛拉斯里又說，中國已經邀請美國貿易代表賴海哲和美國財政部長米努勤到北京面對面磋商，如果美方看到「達成最終協議的真正機會」，將願意前往。路透引述消息人士表示，美國官員可能在感恩節假期後前往北京。

另據香港經濟日報報導，明年1月瑞士達沃斯論壇傳出可能成為簽署首階段協議場地。若然成事，會是中國國家主席習近平、川普首次同時亮相達沃斯論壇。過去幾屆瑞士達沃斯論壇，習、川都是其中一人赴會向對方隔空開火，或乾脆齊不赴會，這正是中美貿易戰與中美關係惡化時期。習、川明年若能聚首達沃斯論壇，簽署中美貿易戰協議，或者正好象徵中美關係稍為回穩至少一段時間。

貿易戰

相關新聞

學者：川普簽香港法案表示美中貿協大致底定

2019-11-28 11:16

12月開中央經濟工作會議即將召開中美協議將達成

2019-11-28 11:12

川普簽署香港人權法案 美中貿易協議添變數

2019-11-28 08:13

聯邦退休基金買陸股 有異見

2019-11-28 00:09

川普：美中簽協議 進入最後關頭

2019-11-27 23:50

川普：美中貿易協議 最後關頭

2019-11-27 14:20

貿易戰首階段協議剩餘事項 中美同意「保持溝通」

2019-11-27 10:09

市場憂慮益增 劉鶴邀美官員赴陸協商

2019-11-22 01:45

川普鬆口 蘋果有望免加徵關稅

2019-11-22 01:45
看更多

熱門文章

歷年最年長國際小姐日本代表 網友：「普通」的美女才好！

2019-11-27 15:30

錄影期間突感不適！廚神當道名廚羅茲猝死 享年59歲

2019-11-28 09:27

美國跟「第三世界」沒有兩樣？基礎建設比不上他國

2019-11-28 11:01

比印度還扯！這國家性騷無罪 大法官出國亂摸臀

2019-11-28 10:00

不是兇宅還全新裝潢！套房租金比停車位便宜 網一看秒懂原因

2019-11-27 21:55

騙過抖音演算法？她教化妝同時批新疆集中營 影片爆紅

2019-11-27 18:12

Panasonic退出半導體 晶片製造事業將賣給新唐

2019-11-28 09:05

當求婚不再流行，Tiffany做了什麼事，變年輕人心中「潮牌」？

2019-11-28 07:59

18歲少女「斬首」家犬頭放抽屜 家人驚悚收到虐殺照片

2019-11-28 11:45

影／可曾見過如此大群海龜？空拍畫面美得令人屏息

2019-11-28 12:02

川普簽署香港人權法案 美中貿易協議添變數

2019-11-28 08:13

母難產離世…小學女發奮讀書 跪墳前淚讀成績感動萬人

2019-11-27 21:55

共和黨誤傳選舉策略文件給對手 文中曝擔憂川普害大選

2019-11-27 18:31

川普：美中簽協議 進入最後關頭

2019-11-27 23:50

主播寄病假信糗出包 同業惡搞他集體擺壇放供品

2019-11-27 15:21

川普貼自己的洛基合成照但沒解釋 網友狂猜他的內心OS

2019-11-28 10:13

學者：川普簽香港法案表示美中貿協大致底定

2019-11-28 11:16

亞馬遜倉庫比其他物流業更危險 罪魁禍首竟是它們

2019-11-27 21:15

他化療掉髮做「假髮刺青」卻出包 整顆頭變詭異青藍色

2019-11-28 11:12

「太想要iphone11」綁走2歲女童 鄰居大媽謊稱孤兒賣網友

2019-11-27 17:01

唯一戰勝AlphaGo人類棋手 南韓棋王李世石退休

2019-11-27 22:54

女嬰有巨大黑胎記 神父稱「斑點恐會傳染」拒幫受洗

2019-11-28 09:52

俄國的乳牛走在科技先端！戴VR眼鏡紓壓兼催奶

2019-11-27 22:35

美國德州一化學廠爆炸 居民緊急疏散至少2人送醫

2019-11-27 18:28

影／傻眼！這座窮人版摩天輪不用電 全靠人力轉動

2019-11-27 17:10

抖音道歉了！批新疆集中營爆紅少女取回帳號

2019-11-28 13:54

全球央行：追逐風險浪潮 低利率扭曲市場

2019-11-27 23:49

植物性食物一定健康？營養學家澄清4大誤解

2019-11-27 15:42

土耳其外長：俄製飛彈系統不會買來擺著不用

2019-11-28 01:08

200隻驢子退休 墨西哥「驢車」收垃圾走入歷史

2019-11-27 16:23

「總統不是國王」？川普以這個理由槓法官

2019-11-27 17:34

梅克爾就華為與香港問題表態 歐盟最大危機之一

2019-11-27 21:16

梅克爾：德國5G要有高安全標準 不會一開始就禁華為

2019-11-28 07:36

消失無蹤的「基因編輯嬰兒」之父

2019-11-27 20:05

川普嗆：墨西哥販毒集團 列恐怖組織

2019-11-27 23:48

阿爾巴尼亞強震增至30死 救難人員搶救雙胞女娃

2019-11-28 04:43

「愛在」系列三部曲導演：川普的自戀救了美國

2019-11-27 16:13

因禍得福！他摔斷腿後買彩券 結果爽中3000萬頭獎

2019-11-27 15:02

歐盟對大陸政策 梅克爾盼口徑一致

2019-11-28 00:05

圖斯克：川普盼歐盟分裂 恐成歐洲最大挑戰

2019-11-27 22:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top