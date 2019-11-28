WSJ：中美可望明年1月達沃斯簽首階段貿易協議

2019-11-28 13:36 世界日報 中國新聞組／北京28日電



美國總統川普已簽署香港人權法案。 美聯社 分享 facebook 中美首階段貿易協議再傳「接近達成」的樂觀預期。美國傾向與中國達成初步貿易協議，雙方料於今年底或明年1月在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上簽署協議。知情人士透露，初步協議框架將包括美國保證不加徵關稅，並削減現有關稅。路透引述消息人士稱，美方談判團隊或會在感恩節假期後訪問北京。

華爾街日報(WSJ)引述美國總統川普顧問的話表示，面對市場和連任競選的壓力，川普更傾向與中國達成一項初步協議。這不僅可顯示川普透過協議令中國在一定程度上變得更加開放，還可自辯只有他才可以迫使中國作出讓步。有知情人士表示，中美持續就初步協議談判的目標，包括擱置加徵關稅，還有削減現有關稅磋商；這也是中國在貿易談判中極力爭取的。

政治新聞網站Politico引述消息人士稱，如果川普能提供中國想要的實質關稅減免，協議基本上就能達成。但有華府官員指，一些更根本的問題，例如中國對國企的補貼行為、針對美國公司的強制技術轉移等，則可能不會成為初步協議的重要部分，甚至不被涉及。

華爾街日報引述知情人士說，初步協議的簽署地點惹人關注，目前來看有可能是明年1月在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇，川普最近多次表示，瑞士是兩國簽署儀式的「中立地點」。

白宮經濟顧問庫德洛最近已表示，簽署協議或不需要兩位領導人舉行峰會。中方擔心，與善變的川普會面或給他機會提出新的、不可預測的要求。

不過，這與參議院財務委員會主席葛拉斯里日前的說法不同，格拉斯利26日表示，他相信與中國的初步協議可以在年底前達成。

葛拉斯里又說，中國已經邀請美國貿易代表賴海哲和美國財政部長米努勤到北京面對面磋商，如果美方看到「達成最終協議的真正機會」，將願意前往。路透引述消息人士表示，美國官員可能在感恩節假期後前往北京。

另據香港經濟日報報導，明年1月瑞士達沃斯論壇傳出可能成為簽署首階段協議場地。若然成事，會是中國國家主席習近平、川普首次同時亮相達沃斯論壇。過去幾屆瑞士達沃斯論壇，習、川都是其中一人赴會向對方隔空開火，或乾脆齊不赴會，這正是中美貿易戰與中美關係惡化時期。習、川明年若能聚首達沃斯論壇，簽署中美貿易戰協議，或者正好象徵中美關係稍為回穩至少一段時間。