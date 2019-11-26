美國施壓 「德國電信」將逐步淘汰華為產品

2019-11-26 13:07 世界日報 中國新聞組／北京26日電



迫於美國壓力，德國最大電信業者德國電信（Deutsche Telekom）打算在核心網路汰換華為的設備，但仍將採用華為生產的基地台。不過，法國政府官員則表示，不會排除華為參與本國5G建設。

最新一期德國「經濟周刊」報導，鑑於美國的龐大壓力，德國電信計畫跟進伏德風（Vodafone），未來兩年逐步汰換核心網路內的華為設備，改用歐美廠商的產品。

官股占三分之一的德國電信是德國最大的電信業者。報導說，德國電信的核心網路有95%的零件來自中國，還與華為一起開發電視機上盒和路由器等產品，關係非常密切，如今打算減少對華為的依賴，顯然是受到美國的壓力。

據報導，知情人士透露，美國抵制華為的嚴厲程度，出乎德國電信領導階層的意料，即使日前美國政府延長出口限制的豁免令，情況仍未改善。

此外，德國電信調整與華為的關係，也與歐盟的政治壓力有關。儘管沒有點名中國，歐盟執委會在10月發布的報告中強調5G網路最大的風險來自國家。

報導說，德國電信在核心網路排除華為，不過為了避免受制於5G技術落後的另兩家供應商諾基亞和愛立信，在基地台的部分仍採用華為產品，這樣的妥協作法或許能為華為的爭議畫下句點。

另據法國國際廣播電台（RFI）報導，法國經濟與財政部長下轄國務秘書盧納歇爾25日表示，法方在建設國內5G網路中不會對特定的設備製造商有所針對。

法國電信監管機構Arcep將於28日展開對5G頻譜的競標拍賣，就法國5G建設發展問題，盧納歇爾在最新接受BFM經濟新聞採訪時指出，「我們不會出面針對一個特定的設備製造商」、「不會採取禁入決策」。她並重申，「政府將不會排除任何一方，我們不會跟隨美國決定」的態度。