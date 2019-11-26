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WSJ：智財權問題 美官員將取消本周赴京貿談

2019-11-26 13:02世界日報 中國新聞組／北京26日電

中美貿易談判陷入僵局。中國官媒環球時報25日在Twitter發文表示，中國與美國非常接近達成第一階段貿易協議。報導引述接近北京當局的專家說法稱，中國仍致力於在平等基礎上與美國繼續展開第二階段、甚至第三階段貿易協議的談判。但美媒預計美國官員本周不會赴中重開新一輪磋商，因為美國希望在智財權等領域得到中方更明確的承諾。

美國總統川普宣稱要和中國國家主席習近平簽署的首階段協議，仍然「只聞樓梯響」。路透報導，貿易專家和與白宮關係密切的人士上周表示，原本預計在11月完成的「第一階段」交易可能會推遲到明年，因為中方要求進行更廣泛削減關稅，而華盛頓方面則提出同樣要求。

報導稱，據美國和北京官員以及立法者和貿易專家說，隨著兩國致力達成初步協議，有野心的「第二階段」貿易協議看起來不太可能。

中美第一階段貿易協議的前景上周進一步變得複雜，因美國參議院及眾議院均通過「香港人權與民主法案」後，法案已送交到白宮，由美國總統川普決定是否簽署。報導說，香港剛結束的區議會選舉在沒有出現重大混亂情況下進行，會對情勢有幫助。

華爾街日報(WSJ)報導，中國副總理劉鶴早前邀請美國貿易代表賴海哲、財長米努勤本周到北京重開談判，但最新消息指美國代表本周不會赴中，因為美方希望得到中方更明確的保證，即中國將履行其在智財權保護、強制技術轉讓以及農產品採購方面的承諾。

美國國會上周通過「香港人權與民主法案」，正等待川普決定是否簽署。報導引述美國多名政府顧問稱，法案不一定會對貿易談判產生重大影響。有貿易專家表示，美中談判代表一直試圖將經濟問題與外交政策的其他方面分開。美國企業研究所貿易專家史劍道認為，「如果一項協議已經就緒，你不能讓國會用一項非實質性的法案來破壞它。」

美國國會通過「香港人權與民主法案」，成為美中談判變數，但環球時報仍指出，中美非常...
美國國會通過「香港人權與民主法案」，成為美中談判變數，但環球時報仍指出，中美非常接近達成第一階段貿易協議。美聯社
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