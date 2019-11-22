基辛格：中美貿易爭端可引發一場實戰

2019-11-22 13:23 德國之聲 德國之聲



前美國國務卿基辛格（Henry Kissinger）認為，中美之間持續的貿易爭端可能會引發一場真正的戰爭。這位前高級外交官周四（11月21日）在北京舉行的一次商務會議上表示，貿易談判只是雙方就沖突，包括對香港的緊張局勢舉行更實質性談判的一種「替代」。基辛格說，如果雙方繼續「從沖突的角度看待世界上的一切」，「對人類將是危險的」​​。

基辛格警告沖突可能會失控。他警告說，第一次世界大戰就是由一個「相對來說較小的危機」引發的。而「今天的武器打擊力更強。」

這位現年96歲的前美國國務卿表示：「中國是一個和我們一樣強大的經濟大國。」「因此我們在全世界明爭暗斗是不可避免的。」與冷戰時期美蘇兩國之間的核軍備競賽相比，如今還沒有應對「軍事大國」中國的架構。

前美國財政部長保爾森（Henry Paulson）周四也警告說，中美兩國「走上了錯誤的道路」。如果世界上兩個最大的經濟體沒有找到合作機制，「我們將感到非常遺憾」。

國際貨幣基金組織警告全球經濟崩潰

國際貨幣基金組織（IMF）警告人們慎防中美貿易沖突導致的後果。貨幣基金主席格奧爾基娃（Kristalina Georgiewa）周四在北京與中國總理李克強和國際組織會談之後表示，2020年全球經濟增長率有可能下降0.8%。

她指出，經濟衰退主要是受到中美貿易爭端以及由此引起的不確定性的影響。雖然兩國最近相互有所靠近，但是到目前為止還未能就重新取消關稅的範疇達成共識。美國總統特朗普最近威脅說，如果雙方無法達成一致並簽署一份貿易協定，將加征新關稅。

美國指責中國竊取技術，限制外國公司進入中國市場。中國總理則表示：「中國將堅持其開放戰略，並將繼續對外開放。」中國總理李克強還表示，為了支持實體經濟，國家希望整個經濟保持穩定並降低利率。

國際貨幣基金組織預計，作為全球第二大經濟體，中國經濟今年可增長6.1％，但明年將降至6％以下。中國今年第三季度的經濟增長率已下降到6％以下，是30年來增長最緩慢的一年。據國際貨幣基金組織公布的消息，中國正在忍受著債務增加和貿易戰導致的後果。

李京慧/樂然 （法新社）

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