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季辛吉：貿戰若無解 將爆武裝衝突

2019-11-22 00:08聯合報 編譯莊蕙嘉／綜合報導

美國前國務卿季辛吉。 （路透）
美國前國務卿季辛吉。 （路透）
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美國前國務卿季辛吉廿一日出席於北京舉行的彭博新經濟論壇時指出，美國和中國大陸若無法解決貿易戰，並且將世界各地的問題視為與對方的衝突，未來可能爆發武裝衝突。

美中貿易戰已對峙超過一年半，季辛吉舉一次世界大戰為例說：「如果衝突在未加約束的情況下爆發，結果會比歐洲（一戰）更嚴重。一戰爆發肇因於一個相對的小型危機，但今日的武器威力更強。」

他說：「中國大陸是世界主要經濟體，我們也是。所以兩國在世界各地不斷互踩痛腳。」

九十六歲的季辛吉回顧美國與蘇聯冷戰時期，降低雙方核武數量是當時的優先事項。但反觀美國和中國大陸，早前的美陸衝突都屬於「消極型」，美國尚未建立將北京視為「軍事強權」的框架。而且現今的美中都比當年的美俄更強大，若持續目前的衝突氣氛，對全球人類都很危險。

他建議雙方克制衝突，「我的看法是，在這個相對緊張的時期，更要努力去了解其中的政治性原因，以及雙方共同承諾。現在不算晚，我們還只在冷戰小丘上。」

季辛吉也在論壇中提到香港反送中抗爭。他認為美中解決衝突需要進行更實質的對話，反送中抗爭即為衝突的一部分，而貿易談判亦只是談判之中的一項替代品。

被問到香港抗爭是否可能成為「新冷戰」的引爆點，他說，這項「高度情緒性的議題需要透過談判解決」。

貿易戰

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