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區塊鏈專利申請 中領先美

2019-11-21 14:08聯合晚報 編譯季晶晶／綜合報導

以專利申請案件數量來看，中國大陸在區塊鏈技術領域獨領風騷，遙遙領先包括美國在內的其他國家。

日本經濟新聞21日報導，中國企業在2009至2018年間提出約7600件專利申請，是美國企業的三倍。

根據日本研究業者Astamuse，到2018年底，美國、中國、日本、南韓、德國總共提出約1萬2000件區塊鏈相關專利申請，中國占比超過60%。

在同一期間，南韓提出的申請將近1150件，日本則不到380件。

智慧財產權搜索及分析軟體供應商Innography的數據資料顯示，中國零售巨擘阿里巴巴的申請高達512件，在眾多企業當中一馬當先。緊追其後的是總部在英國的nChian，有468件，美國科技大咖IBM提出248件申請。

中國國家標準化管理委員會20日宣布，已成立區塊鏈技術的國家標準委員會，以推動高科技創新。

中國正大力發展區塊鏈技術，尤其在國家主席習近平10月的宣示之後。習近平當時表示，「中國要把區塊鏈作為核心技術、自主創新的重要突破口，加速推動區塊鏈技術和產業創新發展」。

大陸新聞評論節目《焦點訪談》本月指出，雖然中國有3萬2000家企業號稱使用區塊鏈技術，實際上卻不到此數的10%。根據該節目，中國區塊鏈企業的總數僅次於美國，區塊鏈產業在全球名列前茅。

美國創投公司Proof of Capital的合夥人楊珮珊說，她相信中國「絕對」會在六個月到一年間推出自己的新數位貨幣。楊珮珊表示，中國希望成為全球第一個發行本國數位貨幣的國家，其他國家應備好因應之道。她補充說：「我真的認為，美國要抓緊時間；至少在虛擬美元的發展方向上擬定強力思維和政策。」

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