川普：美中若談不成 將提升關稅

2019-11-21 00:37 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加 ／十九日電



川普指出，若美中無法達成貿易協議，將調高關稅。（歐新社） 分享 facebook

美中貿易談判似又出現新轉折，美國總統川普十九日再度提出，若美中無法達成貿易協議，他將提升對中國大陸輸美商品加徵的關稅。副總統潘斯接受電台節目訪談時說，雖然美方目前正與北京方面商討第一階段貿易協議，但美國依舊「對中國保持強硬立場」。

根據彭博資訊引述知情人士說法報導，美中正以六個月前未談成的協議為基礎，來決定第一階段貿易協議中應撤銷多少關稅。報導指出，一位知情人士透露，中方要求五月以後加徵的所有關稅都立刻撤銷，此後逐步撤銷五月前加徵的關稅。

不過，川普十九日在內閣會議被問及美中貿易談判進展，他回應，中國大陸得要達成他滿意的協議，若中方無法達成，那就算了；川普稱，他與中方關係良好，也很滿意現在的狀況（指中方支付關稅），若雙方無法達成協議，他將會把關稅提升更高。

川普與中國大陸國家主席習近平原定十一月中在智利舉行的亞太經合組織（APEC）峰會見面，並簽署第一階段貿易協議，但智利宣布取消主辦APEC峰會，雙方目前尚未決定「川習會」時間與地點。

另外，副總統潘斯十九日在一個電台節目訪談表示，總統明確表示過，若發生任何暴力行為，或此事沒有得到妥善且人道的對待，美國將很難與中方達成協議；美國依舊「對中國保持強硬立場」。

中國大陸商務部十六日指出，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤通話；雙方圍繞第一階段協議的各自核心關切進行了建設性的討論，並將繼續保持密切交流。