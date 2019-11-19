新聞眼／中美貿易談判走向 3種聲音

2019-11-19 13:53 世界日報 香港特派員 世界日報 香港特派員 李春



時近年關，有好多事令人焦急，難有定論，其中之一是喊了一段時間的美中貿易第一階段協議，又一次停在雙方官員的嘴邊。在前景實在難測下，只好聽聽三個經濟學者來談談背景，這三名經濟學者分別在體制內、在學界、在商界，各有各的背景。

第一個可以聽來參考的，名叫陳文玲，她現任中國國際經濟交流中心總經濟師。中國國際經濟交流中心被定為涉外頂級智庫，陳文玲曾在中國國務院研究室任綜合司司長，她也是中美貿易之爭後，中方智囊班子重要成員。

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陳文玲去年秋天貿易戰激烈時，曾對美國到訪交流團指斥川普，說其發動貿易戰觸及中國的底線和紅線，這段說法在中國內部被刪除。近日她在上海有段最新的表述，是說「未來中美競爭與博弈將成為常態，對抗性經濟戰或許成為歷史上最激烈的時期。當然，我們要爭取合作，爭取競合，但這不以我們的意志為轉移。要面向未來，丟掉幻想，準備鬥爭。」

最近中國國際經濟交流心與新加坡合辦了一場「中美關係：打造亞洲和世界的未來」論壇，陳文玲在論壇中說，「普華永道預測到2050年，排在前十位的國家，有六個是現在的發展中國家。世界銀行的預測，經濟規模排在前十位的國家中有七個是發展中國家。普華永道預測屆時美國將排在世界第三位，世界銀行預測，美國屆時排在中國後面，成為第二位了。我想問一下，美國做沒做好這樣的思想準備？看到沒看到世界歷史發展的潮流？美國永遠保持第一，讓美國繼續領導世界100年，還是1000年呢？」

第二位是著名經濟學家吳曉求，他還有個職務是中國人民大學副校長。1983年現任副總理的劉鶴，在中國人民大學工經系讀研究生，當時吳曉求在人大計畫系讀研究生，兩人在研究生是同期。

吳曉求近日在校內研究生的小範圍講話中說，中美經貿摩擦已經從貿易戰上升到科技戰，「單純的貿易戰不可怕，貿易戰對誰都無利可圖，對我們有傷害，對他們也有傷害。本質上，貿易戰是可以談判的，不能談判的貿易，就不是貿易問題了。所以，我說這不是貿易戰，而是打著貿易戰的旗號，目的是戰略遏制中國。這就沒辦法談了，因為他們沒有善意。」

他表示，「中美貿易戰實際是一種遏制與反遏制戰。之後又開始科技制裁，這種力度科技制裁本質上是一場科技戰，是貿易戰的升級版」、「今年8月5日，美國財政部對中國貼上了匯率操縱國標籤。別以為這只是個標籤而已，它是有實質意義的。我認為，中美關係又進入到金融戰的可能，因為美國都給你貼上這個標籤，認為你是匯率操縱國，可能後面會有一系列措施。」

第三位是一位前國有大金融機構首席分析師，以政經觀點前衛、國際視野廣著稱，作為經濟學者現在親身下海操盤，所以姑隱其名。

他的看法很直接簡單，說中美貿易首階段有沒有協定，最簡單就是去看美國的兩院，一個是美國眾議院，對川普彈劾案的推進；一個看美國參議院，香港人權法案能否通過。這兩院的兩案，影響中美有沒有第一階段協議，如何預測，已不是太困難了。