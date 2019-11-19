第3次！ 美對華為禁令豁免再延長90日 華為老董回嗆一句話

2019-11-19 13:52 世界日報 中國新聞組╱北京19日電



美國川普政府18日再度展期90天，容許美國企業與華為維持生意往來。 圖取自環球網 分享 facebook

美國發給中國電信設備製造商華為的臨時通用許可證(TGL)屆滿之際，美國川普政府18日再度展期90天，容許美國企業與華為維持生意往來。這也是美國政府今年5月以來，第三次宣布「豁免」華為。對此，華為董事長梁華18日表示，有沒有豁免期對華為影響不大，公司能不仰賴美國零件製造產品給客戶。

中央社報導，美國商務部5月將華為公司列入經濟黑名單後，一再透過給予90天寬限期來使華為得以繼續購買美國生產的某些商品。美方表示，展延寬限期的目的是為了盡量避免影響華為在美國的客戶，許多這些客戶是在美國鄉村地區經營網路。

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據報導，美國商務部長羅斯發表聲明說：「臨時通用許可（Temporary General License）展期將使電信業者得以繼續為美國最偏遠地區的用戶提供服務…本部將繼續嚴加監督敏感技術的出口，以確保我們的創新發明不致被威脅我們國家安全的一方所用。」

環球網報導，此前路透曾說，川普政府只準備給予華為兩周的許可延期，但據知情人士稱，這一計畫在上周末發生了改變，而川普政府正在研究更長時間的延期，只是由於監管措施還未最終敲定。

報導指出，因此，華為產品上的谷歌服務將可以使用到明年5月，而美國鄉村電信服務商也將繼續採購華為軟件和其他設備。

報導引述紐約時報分析，今年5月，美國商務部將華為列入管制「實體清單」，禁止其採購美國產品，也禁止美國企業購買其設備及服務。禁令給依靠華為設備和配件的美國鄉村電信企業以及依靠向華為出售產品的美國企業帶來問題，為了給他們適應新禁令的時間，美國商務部發布允許美國公司與華為繼續做生意的臨時許可。今年5月22日和8月19日，美國先後宣布延後施行「實體清單」 ，時間均為90天，此次再延期，則是華為獲得的第三次「豁免」。

與此同時，華為董事長梁華18日對美國CNBC表示，華府容許美國公司繼續與華為做生意的決定對華為影響不大。他強調，華為能在不依賴美國零件的情況下交付產品，包括5G基站。而不容許美國企業向華為銷售產品，對美國企業造成的傷害甚於華為。梁華還說，華為沒有與華府直接溝通，也沒有渠道接觸華府。

梁華還說，不管美國會不會延長豁免令，對華為的影響都「非常有限」。