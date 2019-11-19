親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

「不會對不起栽培我的黨」 謝龍介宣布留國民黨不分區

東奧一線生機：六搶一的機會，中華職棒的難題

第3次！ 美對華為禁令豁免再延長90日 華為老董回嗆一句話

2019-11-19 13:52世界日報 中國新聞組╱北京19日電

美國川普政府18日再度展期90天，容許美國企業與華為維持生意往來。 圖取自環球網
美國川普政府18日再度展期90天，容許美國企業與華為維持生意往來。 圖取自環球網
分享

美國發給中國電信設備製造商華為的臨時通用許可證(TGL)屆滿之際，美國川普政府18日再度展期90天，容許美國企業與華為維持生意往來。這也是美國政府今年5月以來，第三次宣布「豁免」華為。對此，華為董事長梁華18日表示，有沒有豁免期對華為影響不大，公司能不仰賴美國零件製造產品給客戶。

中央社報導，美國商務部5月將華為公司列入經濟黑名單後，一再透過給予90天寬限期來使華為得以繼續購買美國生產的某些商品。美方表示，展延寬限期的目的是為了盡量避免影響華為在美國的客戶，許多這些客戶是在美國鄉村地區經營網路。

據報導，美國商務部長羅斯發表聲明說：「臨時通用許可（Temporary General License）展期將使電信業者得以繼續為美國最偏遠地區的用戶提供服務…本部將繼續嚴加監督敏感技術的出口，以確保我們的創新發明不致被威脅我們國家安全的一方所用。」

環球網報導，此前路透曾說，川普政府只準備給予華為兩周的許可延期，但據知情人士稱，這一計畫在上周末發生了改變，而川普政府正在研究更長時間的延期，只是由於監管措施還未最終敲定。

報導指出，因此，華為產品上的谷歌服務將可以使用到明年5月，而美國鄉村電信服務商也將繼續採購華為軟件和其他設備。

報導引述紐約時報分析，今年5月，美國商務部將華為列入管制「實體清單」，禁止其採購美國產品，也禁止美國企業購買其設備及服務。禁令給依靠華為設備和配件的美國鄉村電信企業以及依靠向華為出售產品的美國企業帶來問題，為了給他們適應新禁令的時間，美國商務部發布允許美國公司與華為繼續做生意的臨時許可。今年5月22日和8月19日，美國先後宣布延後施行「實體清單」 ，時間均為90天，此次再延期，則是華為獲得的第三次「豁免」。

與此同時，華為董事長梁華18日對美國CNBC表示，華府容許美國公司繼續與華為做生意的決定對華為影響不大。他強調，華為能在不依賴美國零件的情況下交付產品，包括5G基站。而不容許美國企業向華為銷售產品，對美國企業造成的傷害甚於華為。梁華還說，華為沒有與華府直接溝通，也沒有渠道接觸華府。

梁華還說，不管美國會不會延長豁免令，對華為的影響都「非常有限」。

貿易戰華為

相關新聞

美股再創新高 投資人持續關注美中貿易談判進展

2019-11-19 07:05

對華為禁售寬限期 美再延90天

2019-11-19 05:49

北京瞭望／中美談判走向 三種聲音

2019-11-18 23:59

對華為出口限制豁免令到期 傳美國將延長90天

2019-11-18 23:38

路透最新：華為豁免令今到期 美政府計畫延90天

2019-11-18 16:09

美中貿易將達成協議 Pimco稱新興貨幣處20年來最佳買點

2019-11-18 09:47

華爾街捷徑：中共發大財 美國投資人竟推一把？

2019-11-18 09:42

美中貿易協議「接近」達成

2019-11-17 23:20

熱門文章

泰國70歲總裁完成人生首次大婚 迎娶小50歲美嬌娘

2019-11-18 21:12

川普在劫難逃？9度神準預測美大選教授：他逃不過彈劾

2019-11-18 19:20

舊金山房價被玩壞！雙薪家庭憂成遊民 「谷歌蘋果害的」

2019-11-19 10:00

日本71歲婦女不堪照顧壓力 勒死公婆丈夫

2019-11-18 18:00

對華為禁售寬限期 美再延90天

2019-11-19 05:49

到大阪追夢因太胖恥笑 她怒減35kg變可愛美少女

2019-11-18 18:05

遭上司羞辱「替代品多的是」 他怒辭職後劇情神展開

2019-11-18 17:04

福特野馬SUV 閃電席捲電動車市場

2019-11-19 02:03

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top