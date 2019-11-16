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美中貿易協議最後攻堅：魔鬼藏在細節裡

2019-11-16 20:04德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）關於中美貿易協議的進展，最近一段時間消息不斷，而且各方釋放出來的信號也不盡相同。周五，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在接受福克斯財經網（ Fox Business Network）采訪時表示，特朗普總統尚未同意將取消任何懲罰關稅作為協議內容的一部分，並且中國承諾購買美國農產品的總規模也尚未敲定。

據路透社援引知情人士報道，中國遲遲不肯承諾購買一定數量的美國農產品，而美國則不情願取消懲罰性關稅，是雙方談判中仍然僵持不下的分歧點。今年10月，特朗普曾經表示，中國副總理劉鶴同意每年從美國購買400到500億美元的農產品，但是北京方面表示，農產品進口還是應該基於市場需求。

另一方面，北京堅持認為，取消懲罰性關稅的內容無論如何必須要寫進"第一階段"貿易協議中，但是特朗普對此還沒有最後亮綠燈。

美商務部長羅斯在接受采訪時還補充道，在智利取消主辦亞太經濟合作組織（APEC）峰會之後，這個原本可以成為敲定協議文件最終期限的時機也不復存在。而到12月15日，美國原計劃針對中國產品的又一輪關稅也將生效。

羅斯表示，在這一期限之前，雙方還是有充足時間來繼續談判的。但是他也強調，如果不能達成協議，特朗普總統也很樂意按原計劃開征新一輪關稅。不過這位商務部長強調，美國和中國達成第一階段貿易協議的"可能性很高"。

"魔鬼往往隱藏在細節裡。而我們正在著手敲定最後的細節"，羅斯說。這一番表態和日前白宮經濟顧問庫德洛的說法論調相近。後者在周四曾經表示，雙方已經正在為協議作最後收尾，即將結束已經持續了16個月的貿易戰

與此同時，消息人士透露，美國政府計劃把美國企業和華為合作的許可期限再延長兩個星期。此前，美國商務部以國家安全顧慮為由將華為列入實體名單，但是部分美國企業獲得了為期90天的臨時許可證，而這一期限將在周一到期。

延期的決定可能會在周一宣布，不過這次延續的時間明顯短於上一次。華為的一名发言人表示，公司不對任何傳聞发表評論。美國商務部也拒絕置評。

不過商務部長羅斯在接受福克斯財經網采訪時也談到了華為問題，他指出許多美國農村地區的電信運營商在3G和4G網絡中使用華為的網絡設備，這些公司需要延長許可證的期限。況且當時发放臨時許可證的主要目的之一就是讓這些農村地區的運營商能夠繼續維持下去。

雨涵/任琛（路透社）

本文章由德國之聲授權提供】

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