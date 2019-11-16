馬雲：兩強關係恐動盪20年

2019-11-16 01:49 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／綜合外電



阿里巴巴聯合創辦人馬雲表示，如果中國大陸與美國不小心處理貿易問題，兩強之間關係「動盪」可能會持續20年。全球最大避險基金橋水聯合創辦人達里歐也表示，美中之間衝突可能超越貿易與科技範疇，演變為資本戰。

馬雲14日在非洲多哥共和國首都洛梅接受彭博電視訪問時說，「我們必須非常非常小心」，「我們必須解決問題，我們不應該製造更多問題」。

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他說，儘管全面貿易戰可能不會持續那麼久，但接下來20年兩國關係可能不平坦。他也強調兩國合作和技術共享的重要性。

此外，達里歐同日在美中關係全國委員會（NCUSCR）發表演說。NCUSCR在推特描述達里歐的言論指出，「現在有科技戰、有地緣政治戰，然後可能會有資本戰」。

達里歐指出，「我們的應對方式將決定我們的未來，我希望是由相互理解、而非對戰，達成雙贏、而非雙輸的關係」。

美中貿易爭端已持續超過一年半，牽動70%以上的雙邊商品貿易，若雙方無法在未來幾周內至少解決部分分歧，白宮將在12月15日起，對1,600億美元中國大陸輸美商品加徵15%懲罰性關稅。在此同時，美國國會議員正在推動限制美國政府退休金基金與投資基金，流向大陸上市公司。

不過，負責監督美國政府退休金基金的委員會14日表示，將允許旗下的其中一檔基金，投資一個涵蓋陸企的國際股市指數。此舉也招致美國參議員盧比歐的譴責。