美中極有可能敲定協議

2019-11-16 01:49 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／綜合外電



美國商務部長羅斯表示，美中「極有可能」敲定協議，現在只剩細節，白宮經濟顧問庫德洛也說，第一階段貿易協議的談判正進入「最後階段」，雙方保持密切聯繫。

知情人士透露，目前雙方正針對智慧財產權、採購農產品及取消關稅的幅度爭執不下。

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美中貿易談判氛圍樂觀、加上美國10月零售銷售優於預期，激勵美歐股市15日盤中走高，美股三大指數漲約0.5%。

羅斯15日表示，美中「極有可能」敲定貿易協議，「魔鬼總是藏在細節裡，現在我們正在處理最後的細節」。他說，15日將與大陸代表透過電話磋商，中國大陸的農產品採購與執行仍是個問題。

彭博資訊引述知情人士報導，每中雙方最近幾天都舉行工作層級的視訊會議，討論的主要議題包括大陸採購豬肉與黃豆等美國農產品細節與時間表、打擊竊取智財權的承諾等。

庫德洛14日也說，美中雙方已接近達成協議，但「還沒完成」，「我們正進入最後階段，現在每天都和他們（中方代表）溝通」。

庫德洛也說，美國總統川普樂見其成，但還沒準備好做出承諾與簽署第一階段協議。

金融時報引述知情人士報導，雙方官員過去幾周來都在智慧財產權條款、農產品採購及關稅議題上爭執不休。知情人士說，川普政府對於中方未能提出足夠讓步，讓美方能合理取消對陸加徵的部分關稅，感到相當挫折。調降關稅一直是中方近幾周堅持的要求。

一位知情人士說，中方正在拖延當前的休兵期，威脅未來幾天敲定協議的原定時程。川普政府高階官員也坦承，敲定協議的時間點可能延後，但駁斥談判觸礁的說法。

川普本周警告，若雙方未能達成協議，將在12月15日大幅提高對大陸產品加徵的關稅，暗示白宮內部也擔心雙方磋商可能破局。