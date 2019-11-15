貿易戰有解？中國商務部：中美正討論取消關稅幅度
中美第一階段貿易協議在取消關稅幅度上，傳出兩方看法不一。中國商務部發言人高峰14日表示，貿易戰由加徵關稅而起，也應由取消加徵關稅而止，這是雙方達成協議的重要條件，中美雙方正就此深入討論。海關總署同日宣布解除美國禽肉進口限制，允許符合要求的美國禽肉進口。
高峰早前指出，若中美達成第一階段協議，應根據協議的內容同步、等比率取消已加徵的關稅，這是達成協議的重要條件。但美方隨後表示，美國尚未同意中方提出的取消貿易戰期間加徵關稅的要求，美國總統川普還揚言，若雙方未能達成貿易協議，他會再大幅課徵中國商品的關稅。
高峰14日在例行記者會上指出，取消加徵關稅，符合生產者和消費者利益，符合中美兩國利益，也符合世界利益，是雙方而不是單方的利益所在。
高峰說，如果雙方達成第一階段協定，關稅取消的幅度應充分體現第一階段協議的重要性，而其重要性應該由雙方共同估量，雙方正在就此進行深入討論。中方願與美國共同努力，在平等和相互尊重的基礎上，妥善解決彼此核心關切，為達成第一階段協議創造條件。
此外，在中美正洽商第一階段貿易協議之際，中國海關總署14日解除原先對美國禽肉進口的限制，允許符合法律法規要求的美國禽肉進口。
中美貿易談判雙方主談人在上月通話時指出，將互相解禁禽肉進口，隨著美國在8日率先對中國解禁後，中國也在14日解禁，這不僅讓美方受益，也將能緩解因非洲豬瘟而被抬高的中國豬價。
另華爾街日報引述知情人士報導，中國對於在貿易協議文本中標明具體的農產品採購數量持謹慎態度。中方不希望達成單方面對華府有利協議，且希望為貿易緊張局勢再次升級留下後路。報導並指出，一名中國官員表示，若形勢再次惡化，中國隨時可停止採購美國農產品。
報導傳出後，引發市場對中美貿易不確定性的疑慮，抑制美股漲勢。不過，白宮貿易顧問納瓦羅接受福斯（Fox）新聞採訪時，否認華爾街日報的報導。他表示，外界不須聽信謠言，中美貿易談判目前位於「通往第一階段協議的順暢軌道」。
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