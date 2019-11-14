親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

大陸追星多失控？她被爸砍死 她逼死老爸…12年後吐心聲

美中貿易戰破冰？川普演說顯示協議陷入僵局

運輸排期雖長… 中國買家趁價格低於南美 搶購美國大豆

2019-11-14 13:00世界日報 中國新聞組／北京14日電

美中貿易談判牽動兩國農產經濟。 路透
美中貿易談判牽動兩國農產經濟。 路透
分享

中國進口商本周趁美國大豆價格低於南美大豆的機會抓緊購買了七貨船的美國大豆，但是由於中國各碼頭等待卸貨的船隻太多，這些大豆只能等到12月和明年1月啟運。

路透引用一位知情人士的話說：「至少有兩艘貨船，至多有5艘貨船的大豆要到12月和1月才能啟運。」

據報導，交易商說，現在交易者都不清楚在免稅期內，訂購的大豆是否需要支付中國給美國貨船加徵的額外關稅。

上個星期，從事大豆加工的國企九三集團同意支付6000萬元人民幣(約854萬美元)的關稅為一船美國大豆作抵押。該公司因為關稅問題與港口官員發生糾紛，從而導致卸貨時間推遲。

報導指出，在美中貿易戰休戰期間，積壓在港口的幾乎所有大豆都要進入國家倉庫儲存，轉賣給國企中儲糧集團和中糧集團。一些裝有美國貨物的船隻只能夠停泊在港口外面排隊，排隊時間有的多達一個月。

據報導，另外一名消息來源說：「由於國家倉庫空間有限，這些大豆就得搬到指定的地方儲存，通常會在中儲糧下屬的壓榨廠附近。」

這位消息人士補充說：「先存放的大豆會被拿出來進行壓榨，而後放進去的大豆則在轉手後放入倉庫。」

貿易戰

相關新聞

中美貿易談判最後一哩路為何難走？BBC這樣分析

2019-11-14 13:03

美中貿易戰破冰？川普演說顯示陷僵局

2019-11-14 10:25

傳農產品採購阻礙美中貿易磋商 納瓦羅：勿聽信謠言

2019-11-14 10:32

美中若未達貿易協議 川普揚言耶誕節前調高關稅

2019-11-14 09:15

川普若在耶誕節前加徵關稅 恐衝擊消費性商品

2019-11-14 09:02

Fed主席鮑爾國會作證：很難真正理解中國大陸經濟

2019-11-14 08:25

華爾街日報：美中貿易協議文本在農產品採購上受阻

2019-11-14 07:44

川普：美中首階段貿易協議 接近達成

2019-11-14 00:32

美中談協議 川普發出威脅論

2019-11-13 23:43

美取消關稅範圍...協議談成關鍵

2019-11-13 23:42

華爾街日報：美對中加徵關稅 成貿易協議絆腳石

2019-11-13 21:36

貿戰衝擊？中國雙11狂歡 美國水果很失落

2019-11-13 14:57

川普：若貿易協議未果 陸貨關稅將大增

2019-11-13 13:49

報復性關稅 美中貿易協議絆腳石

2019-11-13 13:45

美中第一階段協議的主要絆腳石：美方要取消哪些關稅

2019-11-13 11:13
看更多

熱門文章

搞笑野生動物攝影獎 得獎的是這一幅

2019-11-13 22:38

華爾街日報：美中貿易談判因農產採購問題遇障礙

2019-11-14 03:57

影／比滿月還亮！ 巨大火球分別劃過美國、日本上空

2019-11-13 15:27

女遊客爬澳洲古蹟遭制止 竟暴怒攻擊巡邏人員

2019-11-13 18:26

法國鄉村味崩壞 幫凶為何是自動販賣機…

2019-11-14 10:00

川普彈劾調查公開聽證會 關鍵4看點

2019-11-14 00:02

貿戰衝擊？中國雙11狂歡 美國水果很失落

2019-11-13 14:57

初生男嬰昏迷準備拔管 父母抱起告別時突睜眼甦醒

2019-11-14 09:29

「一年變化真大」曾經友台批中的巴西總統 今歡迎習到訪

2019-11-13 16:00

水深火熱…威尼斯淹水1.87公尺深 澳洲野火燒不停

2019-11-14 00:19

日經：日本雅虎和LINE合併談判 進入最後階段

2019-11-13 22:17

超可愛獨角獸小狗獲救！尾巴只讓牠看起來更酷

2019-11-14 09:38

影／威尼斯水淹187公分 男子在聖馬可廣場游泳

2019-11-14 11:14

美中談協議 川普發出威脅論

2019-11-13 23:43

專家：搭飛機經濟艙 別後傾椅背

2019-11-13 16:31

華爾街日報：美對中加徵關稅 成貿易協議絆腳石

2019-11-13 21:36

曾選過美國副總統…裴林收律師電郵「才知被離婚」

2019-11-13 14:10

日女童放學遭割喉攻擊 14歲少年承認：想殺她

2019-11-13 15:47

影／驚艷！全像投影30公尺高「火焰獅」震撼足球場

2019-11-13 17:51

Fed主席鮑爾國會作證：很難真正理解中國大陸經濟

2019-11-14 08:25

以色列空襲加薩 聖戰領袖埃阿塔亡

2019-11-13 14:01

日經：Yahoo日本擬和LINE合併

2019-11-13 23:20

澳洲森林大火燒不停 可能惡化成火風暴

2019-11-14 10:56

「電話門」彈劾調查公開聽證 川普：是個笑話

2019-11-14 07:02

Fed鮑爾國會作證 利率短期不調整

2019-11-14 00:27

太陽劇團創辦人 涉嫌私人小島種大麻被拘

2019-11-13 21:40

美中貿易談判雖有疑慮 道瓊、標普仍雙創歷史新高

2019-11-14 05:44

美物價彈升幅度 超預期

2019-11-14 00:28

施壓烏克蘭查政敵 彈劾川普大戲首公開 全球緊盯

2019-11-14 00:28

全美70％急凍 路況惡劣車禍4死

2019-11-13 15:02

華爾街日報：美中貿易協議文本在農產品採購上受阻

2019-11-14 07:44

川普：若貿易協議未果 陸貨關稅將大增

2019-11-13 13:49

道瓊有望再創新高 這次鮑爾功勞或許比米老鼠小一些

2019-11-14 02:22

美中若未達貿易協議 川普揚言耶誕節前調高關稅

2019-11-14 09:15

國務院韓裔女官員 被爆學經歷造假

2019-11-13 14:04

選美皇后遭性侵 激勵女性挺身而出

2019-11-13 17:59

道瓊、標普500指數再創新高 貿易不確定性抑制漲幅

2019-11-14 07:41

誰出馬才能贏川普？ 希拉蕊考慮中

2019-11-13 17:59

兩大因素衝擊 國際鋼價跌至三年低點

2019-11-13 18:06

「我不會退縮！」澳女義消帶孕打野火

2019-11-13 22:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top