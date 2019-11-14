運輸排期雖長… 中國買家趁價格低於南美 搶購美國大豆
2019-11-14 13:00世界日報 中國新聞組／北京14日電
中國進口商本周趁美國大豆價格低於南美大豆的機會抓緊購買了七貨船的美國大豆，但是由於中國各碼頭等待卸貨的船隻太多，這些大豆只能等到12月和明年1月啟運。
路透引用一位知情人士的話說：「至少有兩艘貨船，至多有5艘貨船的大豆要到12月和1月才能啟運。」
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
據報導，交易商說，現在交易者都不清楚在免稅期內，訂購的大豆是否需要支付中國給美國貨船加徵的額外關稅。
上個星期，從事大豆加工的國企九三集團同意支付6000萬元人民幣(約854萬美元)的關稅為一船美國大豆作抵押。該公司因為關稅問題與港口官員發生糾紛，從而導致卸貨時間推遲。
報導指出，在美中貿易戰休戰期間，積壓在港口的幾乎所有大豆都要進入國家倉庫儲存，轉賣給國企中儲糧集團和中糧集團。一些裝有美國貨物的船隻只能夠停泊在港口外面排隊，排隊時間有的多達一個月。
據報導，另外一名消息來源說：「由於國家倉庫空間有限，這些大豆就得搬到指定的地方儲存，通常會在中儲糧下屬的壓榨廠附近。」
這位消息人士補充說：「先存放的大豆會被拿出來進行壓榨，而後放進去的大豆則在轉手後放入倉庫。」
留言