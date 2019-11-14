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美中貿易戰破冰？川普演說顯示協議陷入僵局

中美貿易談判最後一哩路為何難走？BBC這樣分析

2019-11-14 13:03世界日報 中國新聞組／北京14日電

美中貿易談判尚在進行中。 路透
美中貿易談判尚在進行中。 路透
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華爾街日報（WSJ）報導，美中達成第一階段貿易協議的主要障礙，集中在美國是否同意取消所有現行關稅，或是只取消預定12月15日生效的關稅。而中方在農產品採購問題上，也不希望協議看來一面倒對美國有利。另外，BBC引述專家分析，協議公開信息缺失，顯示雙方仍在就條款拉鋸，談判的最後一哩路也許十分艱難。

美國一直想利用關稅做為落實機制，要求中國必須先遵守協議的各項承諾，才肯降低關稅稅率。報導指出，「美國的談判代表在做成任何關稅減免決定之前，將嘗試獲取最大利益」。美國總統川普12日曾指出，美中接近達成第一階段貿易協議，但美方只接受對美國、勞工與企業有利的協議；若無法達成協議，美方將大幅提高對中貨加徵的關稅。

報導說，美國貿易代表賴海哲原先反對9月1日起對1110億美元(約7798億人民幣)中國輸美消費產品加徵新關稅。知情人士說，若未獲北京承諾，賴海哲並不急著取消已是美國政策的最新關稅措施。

關稅爭議上周爆出來。中國商務部罕見地公開評論談判的實質內容，指美中雙方都同意分階段相互取消懲罰性與報復性關稅，做為第一階段協議的一環，但之後遭到向來支持加徵關稅的川普反駁。

報導指出，了解內情人士透露，美國與中國的貿易談判也因為農產品採購問題「遭遇障礙」，一位中國官員說：「如果情況再度惡化，我們隨時可以停止採購。」

報導稱，美中雙方正試圖敲定川普上個月提到的有限度貿易協議，此事恐為談判再添阻礙。

BBC報導，亞洲協會政策研究所副總裁、前貿易談判代表卡特勒分析，川普在美國國內的政治地位正面臨民主黨人發起的彈劾調查，並將在明年11月迎來總統大選。卡特勒認為，雙方矛盾的看法無疑將複雜化談判局面。

報導說，澳洲前總理陸克文認為，第一階段協議會在今年底前出爐，而第二階段協議在明年達成的前提，很可能是美方因應中方要求，移除所有在貿易戰期間新增的關稅。「在大選年，移除所有關稅將十分困難，所以談判很可能持續至2020年年底。」

報導指出，中美貿易第一階段協議為何難產，緣於智利APEC峰會取消之後，中美貿易協議談判似乎失去了要在某個日期前完成的急迫感。且貿易談判此前多次開倒車，導致目前雙方互信偏低，談判的衝刺階段變得尤其艱難。預定要在12月15日生效、針對價值1560億美元中國商品的關稅是否會取消或延遲執行，華府目前仍未表態，但預期第一階段協議有望在12月15日前達成。

貿易戰川普北京人民幣民主黨

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