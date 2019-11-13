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貿戰衝擊？中國雙11狂歡 美國水果很失落

2019-11-13 14:57世界日報 中國新聞組／北京13日電

英媒報導，「雙11」購物狂歡節折射了貿易戰影響與中國經濟轉型壓力。在中美貿易戰背景下，往年「雙11」表現亮眼的美國農產品，這次沒能大規模進入中國人的購物車。而中國人加大力度「買買買」，能否幫助中國提振內需，完成經濟動力轉型？

BBC報導，在貿易戰前，美國水果在淘寶和天貓上一直是「明星級」的存在。但今年雙11，如果在淘寶或者天貓搜索「美國櫻桃」，出來的結果全部是智利的櫻桃。原因之一是智利櫻桃比美國櫻桃成熟更晚，在雙11更當季。不過，即使今年當季的美國櫻桃在中國市場依然遭遇不利。

隨著中美貿易戰不斷升級，中國的報復性關稅很快延及美國水果。路透報導，美國出口中國的櫻桃從2017年5月的1505公噸，跌到2018年同期的337公噸，今年進一步跌至187公噸，縮水接近九成。

據報導，往年雙11上，美國蘋果頗受歡迎。但今年在淘寶搜索，銷量第一的卻是原產地中國甘肅的蘋果，真正從美國進口的則銷量平平，大部分月銷幾十筆。而在2015年雙11，24小時曾賣出100萬顆美國華盛頓加力蘋果。美國蘋果協會（US Apple Association）數據顯示，2018至19季，美國蘋果總出口量已同比下降27%。

中國對美方的報復性關稅下，美國水果的稅率經多次調整大多已升至50%，櫻桃和蘋果等關稅更是高達60%。報導說，因此，其他國家的進口水果就顯得更有競爭力，空出來的市場被中國所說的「一帶一路」國家占據。如今年5月，中亞國家烏茲別克的櫻桃占據了中國進口櫻桃總量的近一半。

今年雙11成交總額為2684億元人民幣(約382億美元)，雖然再次刷新本就令人咋舌的紀錄，但最近兩年增幅已大幅放緩。相比往年動輒翻倍的增幅，今年增幅為25.7%，相比去年小幅下降。

分析師稱，銷售額增幅不及去年，因在中國經濟增速或創下歷史低位之際，中國整體電商行業放緩。

但包括電商在內，中國對提振消費依然寄予厚望。

據報導，全球需求放緩、產能轉移，以及貿易戰等多種因素影響，出口這架馬車已經不是中國經濟的主要驅動力。而中國高企的政府負債也使加大基建投資可能帶來系統性風險。

因此，消費成為中國刺激的重點。路透報導，中國國家信息中心一位專家稱，今年除消費回穩外，工業增加值、投資等都在回落，經濟下行壓力只增不減，因此擴大內需刺激消費就成為當下政策的重點。

然而，中國面臨特殊的「城鄉二元」結構，城鎮居民成為消費主力，大量農村居民還處於低收入水平，他們的消費需求沒有被釋放出來，消費的進一步增長很可能進入瓶頸期。

中國對美方的報復性關稅下，美國水果的稅率經多次調整大多已升至50%，櫻桃和蘋果等...
中國對美方的報復性關稅下，美國水果的稅率經多次調整大多已升至50%，櫻桃和蘋果等關稅更是高達60%。(Getty Images)
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五年前，皮特．維爾布魯格的水果公司就在一次預售中賣掉108噸美國櫻桃，相當於10...
五年前，皮特．維爾布魯格的水果公司就在一次預售中賣掉108噸美國櫻桃，相當於1000個大中型超市一天的銷量。(Getty Images)
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