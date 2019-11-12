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貿易戰暫休兵 學者：世界經濟續受害

2019-11-12 19:42台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

針對中美貿易戰，經濟學家肖特分析長期來看世界經濟將持續受害。英德兩國今年已出現經...
針對中美貿易戰，經濟學家肖特分析長期來看世界經濟將持續受害。英德兩國今年已出現經濟負成長(圖為美國總統川普)。(Photo by Flickr)
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中美貿易戰已達成第一階段協議，學者分析，雖然關稅可能在2020年前暫時撤銷，不過長期來看，世界經濟仍將持續受害，其中英國和德國今年已出現經濟負成長。川普善變的性格也難以保證中美的貿易協議會持續遵守。

中美兩敗俱傷

根據《德國之聲》報導，經濟學家肖特認為，貿易戰的關稅可能在2020年前暫時撤銷，因為美國明年要進行總統大選，川普有選舉考量。至於中國也深受貿易戰的傷害，今年第3季的GDP成長率創下27年來最差。

根據《CNBC》報導，中國對美國的出口貿易額驟降530億美元，美國對中國則是下降145億美元，因中國對美國是出超，所以中國傷害較大，不過以大局來看，仍是兩敗俱傷。

經濟學家肖特分析，貿易戰將在可預見的未來持續影響世界經濟。《CNN》也指出，作為全球第4大經濟體的德國，正因此陷入了經濟衰退，在今年第3季甚至出現負成長0.1%。荷蘭國際集團首席德國經濟學家布熱斯基強調，儘管德國或許可以在第4季避免衰退，德國的經濟卻在超過一年的時間中停滯不前。英國也在第2季中衰退0.2%，為過去7年來首見。

川普善變 仍難樂觀

《德國之聲》報導，中國國務院副總理劉鶴在10月造訪華盛頓時曾釋出善意，他表示：「中方此次抱著極大的誠意而來，願意與美方就貿易平衡、投資者保護等共同關心的問題進行認真交流，推動磋商取得積極進展。」目前川普希望中國可以每年向美國購買400至500億美元的農產品。

然而，肖特認為，市場不必對兩方之間的協議過度樂觀，「在川普的世界，規則是要被打破的，中美之間的貿易協議不必然會被繼續遵守。」

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貿易戰

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