美中加徵關稅 分階段取消

美國和中國大陸同意逐步取消懲罰性關稅，圖為美國總統川普（右）二○一七年訪問北京，大陸國家主席習近平熱情款待。 （路透） 分享 facebook

中國大陸商務部發言人高峰昨天表示，中、美雙方已經同意隨著協議的進展，將分階段取消對彼此加徵的懲罰性與報復性關稅，若雙方在未來幾周內簽署「第一階段」貿易協議，協議將註明取消的關稅金額。若中方說法得到美方確認，可望成為雙方終結貿易戰的路徑。

彭博資訊六日引述美國官員談話指出，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平的「川習會」時間可能延至十二月，地點已初步排除美國愛荷華州或阿拉斯加州。消息人士說，兩人可能在亞洲或歐洲某地會面並簽署協定，例如倫敦、瑞士或瑞典。

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川普預訂於十二月三日至四日前往倫敦參與北約峰會。

中國大陸釋出美中已同意分階段取消加徵關稅的訊息，激勵全球股市七日盤中走揚，美股早盤漲約百分之○點五，歐股站上四年高點，印度股市再創新高，國際油價躍漲百分之一點四至一點七，離岸人民幣對美元匯率升值百分之○點五三，為六點九七五九；在岸人民幣匯率也升值百分之○點三一，來到六點九七六二。

高峰表示，過去兩周雙方首要貿易談判人員做了認真且具有建設性的會談，同意將隨協議進展，分階段取消加徵的關稅。

高峰表示，如果雙方達成第一階段協議，應當根據協議內容，同步等比率取消已加徵的關稅，這是達成協議的重要條件。

中方從談判一開始，對美國主要的要求便是取消懲罰性關稅。高峰說，「貿易戰起於關稅，也應該以取消關稅結束」。他指出，中方對於關稅問題的立場是一貫而明確的，至於第一階段取消多少，可以根據第一階段協定的內容來商定。

高峰也說，雙方還在繼續協商「第一階段」協定將於何時及何處簽字，目前還沒有這方面的進一步資訊。

英國金融時報先前報導，白宮正在考慮是否撤銷於今年九月一日對一二五○億美元大陸輸美商品加徵的百分之十五關稅；這些商品包括服裝、家電和平面顯示器等。