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川習下月倫敦會面？ 第一階段協議簽署地喬不定

2019-11-08 00:21聯合報 華盛頓記者張加／綜合報導

美國總統川普（左）與中國大陸國家主席習近平可能延至十二月會面。 （路透）
美國總統川普（左）與中國大陸國家主席習近平可能延至十二月會面。 （路透）
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美國官員六日表示，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平可能延至十二月會面，簽署一項臨時貿易協議。至於川習會的地點仍在考慮中，尚未做出任何決定。

路透報導，知情人士指出，美中第一階段協議的簽署地點，美方已提出十多個會議地點，目前正在考慮於亞洲或歐洲進行。其中一個可能的地點是倫敦，此外，瑞典和瑞士也是考慮的選項。

川普和習近平原本計畫本月中在智利舉行的ＡＰＥＣ峰會期間會晤，但智利已取消主辦峰會。

資深官員指出，美中「第一階段」貿易協議仍有可能無法達成，但達成協議的可能性較高。官員說，雙方會議將討論中方最近要求美方取消更多關稅一事，但預計不會影響達成臨時協議的進展；這位官員說，因為川普尋求二○二○年連任，且面臨國會彈劾調查的壓力，據信中方認為迅速達成協議最有可能取得有利條件。

白宮副發言人迪爾（Judd Deere）表示，談判仍在進行，第一階段協議的文本有所進展。

知情人士日前表示，中方敦促川普取消更多九月實施的關稅，作為第一階段協議的一部分。另一位美國官員表示，是否在十二月十五日進一步加徵關稅，被視為談判的一部分。大陸談判代表希望美國取消九月一日起對價值約一二五○億美元的陸貨徵收的百分之十五關稅，也尋求取消先前對機械、半導體、家具等約二五○○億美元大陸輸美商品徵收的百分之廿五關稅。

市場普遍預期，美中第一階段貿易協議內容，將包括美國承諾取消定十二月十五日起對價值約一五六○億美元大陸商品徵收的關稅，包括手機、筆電和玩具。

貿易戰

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