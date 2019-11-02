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貿易戰首勝！ WTO判中國可對1091億元美國商品徵稅

貿易戰首勝！ WTO判中國可對1091億元美國商品徵稅

2019-11-02 12:19世界日報 編譯郭宣含／綜合2日電

WTO 1日表示，中國可對價值高達36億美元(約253億元人民幣、1091億台幣...
WTO 1日表示，中國可對價值高達36億美元(約253億元人民幣、1091億台幣)的美國商品實施關稅。 美聯社
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世界貿易組織(WTO)1日表示，中國可對價值高達36億美元(約253億元人民幣、1091億台幣)的美國商品實施關稅，因為美國政府未能遵守中國產品的反傾銷規定；這是中國與美國爆發關稅戰以來，首度在WTO就關稅議題獲得勝利。

WTO宣布裁決時，美中兩大經濟體也努力達成第一階段的貿易協議，美國總統川普表示，他可能在愛阿華州會晤中國國家主席習近平；美中貿易談判人員1日通話後，也互稱通話「具有建設性」。

美中最近向對方價值數千億美元的商品實施關稅，但並未透過WTO解決雙邊貿易糾紛。WTO仲裁單位1日宣判的是早於目前美中貿易戰的案件，中國在近六年前申訴，試圖對70億美元的美國商品實施報復性關稅；裁決結果意味中國向美國實施的關稅可高於目前WTO規定的額度，還能決定實施關稅的產品與產業。

WTO仲裁小組表示，中國出口商每年損失35億7900萬美元的貿易損失，在2017年5月的一項裁決中，部分支持中國對40項美國反傾銷規定提出異議，包括美國對中國產品設下的貿易限制，美方認為中國售價低於市場價格。

在此案件中約25種中國商品受到美國反傾銷措施的影響，這些產業包括鑽石鋸片業、家具、太陽能板和鋼鐵產品等。這起判決是WTO近25年來仲裁金額排名第3高的判決。

中國副總理劉鶴1日與美國貿易代表賴海哲和財長米努勤通話討論貿易協議，雖然雙方樂觀看待結果，但依舊未公布太多細節。

在智利取消亞太經合組織(APEC)峰會後，川普1日表示正在尋找多個不同地點，甚至有可能在愛阿華州與習近平見面；川普表示貿易協議進展順利，同時一再強調完成協議前不願透露更多細節。

貿易戰
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