貿易戰首勝！ WTO判中國可對1091億元美國商品徵稅

2019-11-02 12:19 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合2日電



WTO 1日表示，中國可對價值高達36億美元(約253億元人民幣、1091億台幣)的美國商品實施關稅。 美聯社 分享 facebook

世界貿易組織(WTO)1日表示，中國可對價值高達36億美元(約253億元人民幣、1091億台幣)的美國商品實施關稅，因為美國政府未能遵守中國產品的反傾銷規定；這是中國與美國爆發關稅戰以來，首度在WTO就關稅議題獲得勝利。

WTO宣布裁決時，美中兩大經濟體也努力達成第一階段的貿易協議，美國總統川普表示，他可能在愛阿華州會晤中國國家主席習近平；美中貿易談判人員1日通話後，也互稱通話「具有建設性」。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

美中最近向對方價值數千億美元的商品實施關稅，但並未透過WTO解決雙邊貿易糾紛。WTO仲裁單位1日宣判的是早於目前美中貿易戰的案件，中國在近六年前申訴，試圖對70億美元的美國商品實施報復性關稅；裁決結果意味中國向美國實施的關稅可高於目前WTO規定的額度，還能決定實施關稅的產品與產業。

WTO仲裁小組表示，中國出口商每年損失35億7900萬美元的貿易損失，在2017年5月的一項裁決中，部分支持中國對40項美國反傾銷規定提出異議，包括美國對中國產品設下的貿易限制，美方認為中國售價低於市場價格。

在此案件中約25種中國商品受到美國反傾銷措施的影響，這些產業包括鑽石鋸片業、家具、太陽能板和鋼鐵產品等。這起判決是WTO近25年來仲裁金額排名第3高的判決。

中國副總理劉鶴1日與美國貿易代表賴海哲和財長米努勤通話討論貿易協議，雖然雙方樂觀看待結果，但依舊未公布太多細節。

在智利取消亞太經合組織(APEC)峰會後，川普1日表示正在尋找多個不同地點，甚至有可能在愛阿華州與習近平見面；川普表示貿易協議進展順利，同時一再強調完成協議前不願透露更多細節。